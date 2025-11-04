7人組ガールズグループのHANAが4日、「第42回ベストジーニスト2025」評議会選出部門に選出され、都内で行われた発表会に出席した。

7人それぞれがデニムを取り入れた個性的なコーデで登壇。今年は「Blue Jeans」をリリースし大ヒットした。YURI（19）は「『Blue Jeans』を出した年にこのようなすてきな賞をいただけてとてもうれしく思います」と喜んだ。

NAOKO（20）は「練習着から衣装まで、たくさんジーンズを愛用している。パンツの太さから色の濃さまでたくさんの種類があるように、私たちもいろんな表現ができている。これからも精進してまいります」と語った。

同部門は、主催者の日本ジーンズ評議会「ベストジーニスト選考委員会」の選考で決定。ジーンズが似合うだけでなく、キーメッセージ「Keep On your Jeans Spirits −壮大な夢を追い、希望を絶対に失わない不屈の精神−」のもとに活躍することが選考基準となっている。

JISOO（25）は「『できるまでやればできる』という言葉を大事にしている」といい、「今までもたくさんあきらめたい時があったけど、この言葉と希望を忘れずに、私のまま頑張れた。それでメンバーのみんなとここまで来ることができた」と“不屈の精神”を明かした。