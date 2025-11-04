元人気子役の寺田心が、11月2日放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演。17歳の“激変ぶり”に驚きの声が集まっている。

【写真】17歳の過度な美白メイクが物議…寺田心の最新ショット

3年前はあどけなさが残っていたが…

その近影は番組の公式Xでも投稿されているのだが、もはや“心くん”とは決して呼べないビジュアルだった。

「番組の冒頭、寺田さんの姿に司会の山崎育三郎さんは『心くんて呼んでいいのかな……』と恐縮していました。本人は『全然、全然』と答えていましたが、彼は現在、身長が177〜178センチあるそうです。しかも週6のペースで1日4時間も筋トレしているだけあって、その体格は山崎さんより立派でした」（テレビ誌ライター、以下同）

山崎は寺田が11歳のとき、彼を抱っこしたことがあったと振り返っていた。当時の抱っこ写真も公開されていたが、もはや寺田のほうが山崎を抱え上げられそうだ。

ネットでは、彼のムキムキの肉体もさることながら、彼の顔にクギづけに――

《心くん、唇赤すぎない?》

《なんで、そんなに化粧しているの??》

など、異変に動揺。過度な美白メイクとは対照的にリップが鮮やかすぎるのでは、という指摘が次々と寄せられてしまったのだ。

ほかにも、

《なんか韓流スターみたくなってきたな》

《化粧なんかMattさんみたい》

《顔白すぎでバカ殿みたい》

と、さまざまな人物にたとえられてしまう始末。

「彼は番組のなかで、母親のことを“母ちゃん”、祖母のことを“ばばちゃん”と呼び、現在の高校生活のことも普通に語っていましたので、視聴者はこうした年相応のエピソードとメイクとのギャップに少し戸惑ったのだと思います」

3歳の頃から芸能活動を始め、2015年、『TOTO』のCMでブレイクした寺田。その後『サッポロ一番』『ブックオフ』といったCMにも立て続けに出演。イベントやテレビでは大人顔負けのコメントで大ブームを巻き起こした。

「3年ほど前はまだ、あどけなさが残る愛くるしさがありましたが、今回の成長はまさに目を見張るばかりです……。ただこのイメチェンも、これまでのイメージを崩す一環だと思いますね」

今年4月、寺田が大阪・関西万博会場内EXPOメッセでおこなわれた『マイナビ TGC』に出演したときだった。

「彼は胸元がざっくりと開いた着物のリメイクドレスと細身のパンツでランウェイを歩いていました。しかも耳にはピアスをつけたうえに、今回のようなメークアップで色気すら漂っていたのです。そのときは“イケメン寺田心”として好意的な声が寄せられていたのですが、今回は番組の雰囲気とメイクが少し合っていなかったのかもしれません」

寺田心、現在17歳。まだまだ“進化”するのだろうか。