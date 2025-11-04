「大谷さんがとろけている」ド軍名物女性リポーターがアップした最高の一枚にファン反応　大谷夫妻の仲睦まじい2ショットも「なんて素敵な写真をシェアしてくれるのでしょう！」

ワトソンさんはドジャースナインに寄り添い、レポートを届け続けた(C)Getty Images

球団初のWS連覇と熱い戦いを終えたドジャースは現地11月3日に地元ロサンゼルスで優勝パレードを行った。

【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る

ブルージェイズとの死闘をくり広げ、栄冠にたどり着いたナインたちは家族もパレードバスに同乗するなど、シーズンとは違ったリラックスした表情を見せた。

ドジャース専門の地元放送局『スポーツネットLA』でドジャースのリポーターを務めるキルステン・ワトソンさんはパレードが行われたバスにも同乗。ナインたちの表情豊かな写真を自身のインスタグラムにアップした。