「大谷さんがとろけている」ド軍名物女性リポーターがアップした最高の一枚にファン反応 大谷夫妻の仲睦まじい2ショットも「なんて素敵な写真をシェアしてくれるのでしょう！」
ワトソンさんはドジャースナインに寄り添い、レポートを届け続けた(C)Getty Images
球団初のWS連覇と熱い戦いを終えたドジャースは現地11月3日に地元ロサンゼルスで優勝パレードを行った。
ブルージェイズとの死闘をくり広げ、栄冠にたどり着いたナインたちは家族もパレードバスに同乗するなど、シーズンとは違ったリラックスした表情を見せた。
ドジャース専門の地元放送局『スポーツネットLA』でドジャースのリポーターを務めるキルステン・ワトソンさんはパレードが行われたバスにも同乗。ナインたちの表情豊かな写真を自身のインスタグラムにアップした。
その中にはWS仕様の黒いTシャツを身にまとった大谷に真美子夫人がぴったりと寄り添う写真もあった。激闘を終え、リラックスした表情を浮かべる大谷につややかな黒髪をなびかせ、ドジャーブルーのスタジャンを身にまとった真美子夫人のまさにベストショットともいえる。
ほかにもムーキー・ベッツ夫妻やフレディ・フリーマン夫妻、山本由伸らの穏やかな表情もとらえたこれらの写真にはフォロワーやSNS上でも「なんて素敵な写真をシェアしてくれるのでしょう！」「幸せな気持ちでいっぱい」「大谷さんがとろけている」「ワトソンさんもオールシーズン、お疲れ様でした」と反響が拡がっている。
