【1,900円→1,100円】人気No.1「ミスジステーキ」が安く食べられる グラム数増量も同じく割引に【7周年感謝祭開催】
「やっぱりステーキ」（親不孝通り店）は、開店7周年を記念して、2025年11月4日（火）より「7周年感謝祭」を開催している。※開催期間：2025年11月4日（火）〜11月7日（金）
株式会社ディーズプランニングが全国展開する「やっぱりステーキ」は、2015年に1号店（沖縄県那覇市）がオープンしたステーキ専門の飲食店チェーン。「気軽に食べられる美味しさ」をモットーに、老若男女誰でも気軽に来店できる店づくりを意識しているという。
今回は、福岡県福岡市中央区エリアにある「親不孝通り店」が7周年を記念し、感謝祭を開催。看板メニューであり、人気ナンバーワンメニューでもある「やっぱりステーキ(ミスジステーキ)」（150グラム）を特別価格税込1,100円で提供する（通常価格税込1,900円）。さらに、200グラム、300グラムとサイズアップしても割引対象となる。
やっぱりステーキ親不孝通り店（福岡県福岡市中央区舞鶴）〈7周年感謝祭 概要〉
・対象商品
やっぱりステーキ(ミスジステーキ)150グラム
・特別価格
税込1,100円（通常価格税込1,900円）
★その他のサイズも割引になる★
・200グラム 税込1,650円(通常価格税込2,300円)
・300グラム 税込2,200円(通常価格税込2,900円)
・期間
2025年11月4日(火)〜11月7日(金)
・開催店舗
やっぱりステーキ 親不孝通り店
※やっぱりステーキ親不孝通り店限定のキャンペーン。その他店舗では実施しない
※表示されているグラム数は調理前
※写真はイメージ
※内容は予告なく変更または中止となる場合あり
【店舗情報】
やっぱりステーキ親不孝通り店
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目8-40
営業時間 11:00〜21:00(L.O/20:30)
TEL.092-739-0298