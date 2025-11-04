【1,900円→1,100円】人気No.1「ミスジステーキ」が安く食べられる　グラム数増量も同じく割引に【7周年感謝祭開催】

「やっぱりステーキ」（親不孝通り店）は、開店7周年を記念して、2025年11月4日（火）より「7周年感謝祭」を開催している。※開催期間：2025年11月4日（火）〜11月7日（金）

株式会社ディーズプランニングが全国展開する「やっぱりステーキ」は、2015年に1号店（沖縄県那覇市）がオープンしたステーキ専門の飲食店チェーン。「気軽に食べられる美味しさ」をモットーに、老若男女誰でも気軽に来店できる店づくりを意識しているという。

今回は、福岡県福岡市中央区エリアにある「親不孝通り店」が7周年を記念し、感謝祭を開催。看板メニューであり、人気ナンバーワンメニューでもある「やっぱりステーキ(ミスジステーキ)」（150グラム）を特別価格税込1,100円で提供する（通常価格税込1,900円）。さらに、200グラム、300グラムとサイズアップしても割引対象となる。

やっぱりステーキ親不孝通り店（福岡県福岡市中央区舞鶴）

〈7周年感謝祭 概要〉

・対象商品

やっぱりステーキ(ミスジステーキ)150グラム

・特別価格

税込1,100円（通常価格税込1,900円）

★その他のサイズも割引になる★

・200グラム 税込1,650円(通常価格税込2,300円)

・300グラム 税込2,200円(通常価格税込2,900円)

・期間

2025年11月4日(火)〜11月7日(金)

・開催店舗

やっぱりステーキ 親不孝通り店

※やっぱりステーキ親不孝通り店限定のキャンペーン。その他店舗では実施しない

※表示されているグラム数は調理前

※写真はイメージ

※内容は予告なく変更または中止となる場合あり

【店舗情報】

やっぱりステーキ親不孝通り店

福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目8-40

営業時間 11:00〜21:00(L.O/20:30)

TEL.092-739-0298