みなみ鮪赤身･大切り びん長はらもが一貫税込110円〜『かっぱの本気まぐろ祭り』開催

かっぱ寿司は、2025年11月6日〜11月19日までの間、『かっぱの本気まぐろ祭り』を全店で開催する。

「みなみ鮪赤身」と「大切り びん長はらも」を各一貫税込110円〜で提供するほか、「みなみ鮪赤身 漬け」「みなみ鮪大とろ」などもお得に食べられる。

なお、11月6日から期間限定で、全ての寿司ネタをかっぱ寿司独自開発の「赤酢シャリ」で提供する。厳選した酒粕をじっくり熟成･醸造した赤酢は、まろやかな酸味と深いコクが特徴。酸味とコクのバランスが「まぐろ」や天然魚をはじめとするネタの旨みを一層引き立てるという。

かっぱ寿司『かっぱの本気まぐろ祭り』

〈フェアメニュー一覧(税込)〉

◆「みなみ鮪赤身」一貫110円

濃い赤色と赤身ならではのコクのある旨みが特徴。

かっぱ寿司「みなみ鮪赤身」

◆「大切り びん長はらも」一貫110円

通常のびん長まぐろより大切りで、食べ応えとハラモの脂の旨みが楽しめる。

かっぱ寿司「大切り びん長はらも」

◆「みなみ鮪赤身 漬け」一貫150円

漬けならではの旨みとねっとりとした食感が特徴。いりごまをかけて香ばしさを加えた。

かっぱ寿司「みなみ鮪赤身 漬け」

◆「みなみ鮪大とろ」一貫390円

一本ずつ丁寧に活締めし、旨みを閉じ込めたまぐろを店内で丁寧に切り付けした。口の中でとろける食感と濃厚な旨みが楽しめる。

かっぱ寿司「みなみ鮪大とろ」

◆「3種のいかたこ食べ比べ」一皿290円

3種のいか･たこを一皿で楽しめる贅沢な盛り合わせ。『大切りするめいか』『生たこ(大葉)』『天然むらさきいか いくらのせ』の3貫を一皿にした。ネタにより異なる食感と旨みが楽しめる。

かっぱ寿司「3種のいかたこ食べ比べ」