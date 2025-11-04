「背中も美人ですね」森香澄、美背中&くびれ際立つ大胆過ぎるドレス姿に反響！ 「とても艶やか」
元テレビ東京アナウンサーの森香澄さんは11月3日、自身のInstagramを更新。美しい背中を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】森香澄の美背中&くびれ際立つドレス姿
ファンからは「控えめに言って女神」「色っぽくて可愛い」「最近色気が出て来たね」「背中も美人ですね」「背中がとても艶やか」「どうやってそのスタイルを維持しているんですか？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「最近色気が出て来たね」森さんは「日経トレンディ『今年の顔』に選んでいただきました」と報告し、5枚の写真を投稿。上品な白いドレスを着用した姿です。背中がざっくりと開いており、肌つやの美しさが際立っています。きゅっと締まったくびれも見えていて、とても色っぽいです。
過去にも美背中を披露6月16日の投稿では「本日、誕生日を迎えました！」と、30歳の誕生日を迎えたことを報告した森さん。布面積の少ないトップスから美しい背中が見えています。今後の投稿にも期待したいですね。
