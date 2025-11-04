アイドルグループ「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の目黒蓮（２８）が４日、都内で行われた第４２回「ベストジーニスト２０２５」に登場。同賞の「一般選出部門」を２年連続で受賞した。

目黒にとって、デニムは「相棒のような存在」。「去年受賞してから、もっとジーンズを好きになって、１年３５０日ぐらい何かしらのジーンズをはいていたと思います。今年来年、さらにその日数を増やしたい」とにっこり。

この日のコーディネートのポイントは「後ろもかわいい。これから年を重ねていけば、もっと大人な渋みのあるコーディネートができると思うんですけど、逆に今の年齢だからできる遊び心みたいな、ちょっと子どもっぽさもある」と語った。

受賞は「家のワンちゃんに言った」とか。「メンバーもジーンズ好きな人がいっぱいいる。すごい喜んでくれた。メンバーのみんなに『今年もやったよー！』って言いたい」と話し、「来年もワンちゃんに報告できるように頑張ります」と殿堂入りに向けて意気込んだ。

また、女優の今田美桜（２８）も同部門を受賞。ムービーで出演し、「デニムとは、ずっと私の生活にあるもの。自分の体型やサイズに合うものはなかなか出会えないので、出会った時は即決で相棒になります。これからもたくさんデニムをはいていきたい」と語った。