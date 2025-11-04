ドコモ＆WOWOW共同制作ドラマ「北方謙三 水滸伝」2026年2月より「Lemino」で配信決定
【モデルプレス＝2025/11/04】ドコモとWOWOWが共同制作する連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」が、2026年2月15日より「Lemino」にて配信されることが決定した。
本作は、シリーズ累計発行部数1160万部を超える大河小説の金字塔である巨匠・北方謙三の小説『水滸伝』を映像化したオリジナルドラマ。主人公・宋江役の織田裕二をはじめとした豪華キャストが集結し、腐敗した世に抗う“はみ出し者”たちの闘いを、現代にも通じる「理不尽な権力への怒り」や「仲間との絆」とともに描いていく叛逆の群像劇となっている。（modelpress編集部）
■タイトル：WOWOW×Lemino連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」
■話数：全7話
■ストーリー：腐敗がはびこる世に、正義を信じるひとりの下級役人が立ち上がった。その名は宋江（そうこう）。彼が記した“世直し”の書『替天行道』は、時代に抗う者たちの心を震わせる。裏社会に生きる者、軍を追われた者、すべてを捨てた者たちが、旗のもとに集結。戦う理由は違えど、志は1つ。信じる者のため、旗のもとに集結した108人が、国家という巨大な敵に挑む。これは、理不尽な時代を変えようとする者たちの、命を懸けた叛逆の物語。
■番組情報：
出演：織田裕二、亀梨和也、満島真之介、波瑠、反町隆史
原作：北方謙三「水滸伝」（全十九巻／集英社文庫刊）
監督：若松節朗、村谷嘉則、佐藤さやか
脚本：藤沢文翁
