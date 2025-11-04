三代目J Soul Brothers岩田剛典（36）が4日、都内で開催中の東京国際映画祭コンペティション部門に出品された主演映画「金髪」（坂下雄一郎監督、21日公開）公式上映に登壇。「今日のためだけに、髪を金髪にして参りました！」と声を大にして口にした直後に「ウソです」と口にした。さらに、坂下雄一郎監督（39）の声を「初めて聞いた」と口にしたが、再び「ウソです」と繰り返し“ウソ連発”。国際映画祭の舞台あいさつで、英語の同時通訳が入ると「恥ずかしいよ」と照れ笑いを浮かべた。

「金髪」は、坂下監督が脚本を執筆したオリジナル作品。日本独特のおかしな校則、教師のブラックな職場環境、暴走するSNSやネット報道という社会問題を背景に、大人になり切れない教師が、生徒たちの金髪デモに振り回されながらも成長していく物語。岩田は自分がおじさんであることを自覚していく中学校教師・市川を演じた。

岩田は「オファーを受けたのは約2年前。脚本を読んで、すぐやりたいと思った脚本力がある。ある意味、耳が痛い反面教師…世代、いろいろな楽しみ方ができるコメディー」と作品を評した。その上で「監督のこと、何を考えているか分からなかったんですけど、番宣で一緒になって『岩田さんって、何を考えているか分からない人ですね』と言われて…何も分からない人同士が作った映画、というのはジョークですけど」と言い、笑った。

この日は白鳥玉季（15）山田真歩（44）田村健太郎（38）内田慈（42）も登壇した。