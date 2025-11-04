この先は、8日(土)までは日中は日の差す所が多いでしょう。9日(日)は天気が下り坂に向かい、広い範囲で雨が降りそうです。先月から、土日は広い範囲で天気が崩れ、どちらかは雨が降るという週末が続いています。また、11月中旬は、今後台風にかわる予想の熱帯低気圧の動向に注意が必要です。

8日(土)までは比較的穏やかな天気続く

明日5日(水)から明後日6日(木)は、太平洋側を中心に湿った空気の影響を受けるでしょう。

明日5日(水)は東海から九州の太平洋側の沿岸部で、明後日6日(木)は、東北太平洋側から関東の沿岸部で、午前中は弱い雨の降る所がありそうです。

また、北海道は明後日6日(木)の夕方以降、広く雨が降るでしょう。





7日(金)は西高東低冬型の気圧配置となり、太平洋側を中心に晴れる所が多い見込みです。ただ、北海道は寒気の影響を受けて、雨が雪に変わるでしょう。8日(土)は、次第に高気圧が東へ離れ、気圧の谷が接近する見通しです。昼間は北日本を中心に日差しが届きますが、西日本はゆっくりと天気が下り坂に向かう予想です。9日(日)から10日(月)は、前線を伴った低気圧が本州付近を接近するでしょう。西から雨が降り、晴れマークの地域も、次第に天気が崩れる見通しです。前線が通過する時には雷を伴って強い雨が降るでしょう。北海道から北陸では気圧の傾きが大きくなるため、風も強まりそうです。11日(火)は、多くの地域で安定して晴れる見込みですが、先島諸島は新たに発生する台風の影響を受け始めるでしょう。

台風へ変わる熱帯低気圧の今後の動向に注意

12日(水)から14日(金)は、台風へ変わる見込みの熱帯低気圧が発達しながら南西諸島に接近する恐れがあります。ルートによっては大荒れの天気になるでしょう。今後、最新の予報でご確認ください。

一方、北日本から西日本は、12日(水)から13日(木)は次第に冬型の気圧配置となり、北日本の日本海側は時雨れとなる見込みです。関東から九州は太平洋側を中心に晴れるでしょう。



14日(金)は、台風または台風から変わる低気圧や湿った空気の影響で、関東から九州の太平洋側で雨が降る見通しです。



15日(土)は、台風または台風から変わる低気圧が、本州の南の海上を通過し、次第に遠ざかるでしょう。東日本から西日本は晴れ間が出そうです。

一方、北日本には気圧の谷が接近し、日本海側は雨の降る所があるでしょう。



16日(日)は、大陸の高気圧が西日本まで張り出し、北日本は寒気を伴った気圧の谷が接近する見通しです。

日本海側は次第に天気が下り坂になるでしょう。太平洋側は、西日本を中心に晴れる見込みです。



17日(月)は、冬型の気圧配置になるでしょう。日本海側は時雨れ、北海道は再び平野部でも雪が降る見通しです。



12日(水)から来週の17日(月)の天気は、今後台風に変わる熱帯低気圧の進路や速さによって、太平洋側を中心に変わる可能性があります。

熱帯低気圧や台風の進路予想は、不確実性が高いため、最新の情報をご確認ください。