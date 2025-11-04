Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮が４日、都内で行われた「第４２回ベストジーニスト２０２５」授賞式に出席した。

最もジーンズが似合う有名人に贈られる同賞の「一般選出部門」を昨年に続き、２年連続で受賞。目黒は何度も丁寧に頭をさげながら受賞の盾を受け取った。

上下デニムにシャツとネクタイを合わせて登壇し、「２年連続でベストジーニスト賞という、こんなに名誉ある賞をいただき、ものすごくうれしく思います」と感謝した。

“受賞の一報を誰に最初に伝えたか”を聞かれると、「家のわんちゃんに伝えました。喜んでくれました」と笑って告白。木村拓哉ら所属事務所の先輩らが果たしている本賞の殿堂入りには、「来年もわんちゃんに報告できるように頑張ります！」と力を込めた。

昨年の受賞をきっかけに、ジーンズへの愛着を深めているようで「去年賞をいただいてから、もっともっとジーンズが好きになって、３６５日の中で３５０日くらいジーンズをはいていた相棒のような存在。今年、来年とさらに日数を増やせるように頑張りたいです。さらに好きになれそうな、愛が深まる気がしています」と笑顔で語った。

同部門は、女優の今田美桜も受賞した。