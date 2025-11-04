三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ・岩田剛典が４日、都内で行われた第３８回東京国際映画祭（５日まで）の主演映画「金髪」（１１月２１日、坂下雄一郎監督）舞台あいさつイベントに、白鳥玉季らとともに登壇した。

同作は、岩田が演じる”イタい“中学生教師が校則への抗議のため”金髪デモ“を行う生徒たちと対峙（たいじ）するストーリー。最高賞を競うコンペティション部門１５作品に選ばれている。

岩田は冒頭、「今日のためだけに金髪にしてきました…うそです」と冗談で笑わせたが、そのまま英語で通訳が入ると「恥ずかしいわ」と照れ笑い。オファーを受けた理由について「脚本を読ませていただいてすぐやりたいと思った」と話し、「僕の演じた市川という教師を反面教師に思っていただきたい」と内容に触れた。

劇中、金髪姿を披露している白鳥は「金髪の姿になることによって、板緑の気持ちに近づくことができた。金髪ウィッグに感謝してます」と話した。

坂下監督について、岩田は「監督の声を昨日初めて聞きました…うそです」と再び冗談を重ねた。「監督は何考えているか分からないと思っていたんですが、監督から『岩田さんって何考えてるか分からないですよね』って言われました。お互いに何考えてるか分からない人たちが作ってる映画です」と笑った。

同作には女優の門脇麦も岩田演じる市川の恋人役として出演しており、当初はこの日の舞台あいさつにも登壇する予定だったが、１０月２５日に欠席が発表された。門脇を巡っては、出演を予定していた舞台「狩場の悲劇」を体調不良により全公演降板することが発表されている。