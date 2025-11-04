「おハム様」「来世はこれ」と大喜利状態！家庭内カースト最上位の貫禄を見せる爆笑の鎮座写真が13万バズ【ママリ】

ソファに鎮座、家庭内カースト最上位の存在に13万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはハムスターとの日常をXで発信している、エンタ治療院(@entachiryouin)さんの投稿です。ペットを飼っている方は、家での特等席をペットに取られてしまった…という経験がある人もいるのではないでしょうか。エンタ治療院さんは家庭のカースト制度を投稿。カースト最上位のハムスターのお写真に思わず笑ってしまうはず。

©entachiryouin

これは家庭内カースト最上位のハムスター

よく見るとハムスターがソファに…？と思われるお写真です。大人4人は悠々と座れそうなソファのちょうど真ん中に、エンタ治療院さんのハムスターが鎮座しています。ソファが大きすぎて落ち着かないのでは？と思ってしまうくらいサイズ感が違いますね。まさにVIP待遇です。



この投稿には「上級ハムさんや」「ワイよりいい生活してて泣きそう」といった、羨ましいとの声も寄せられていました。ハムスターの頭の上のリボンが、さらにお姫様感を醸し出していますね。まさしく家庭内カースト最上位のエンタ治療院さんのハムスターに思わず笑い、癒されてしまう素敵な投稿でした。

愛猫がどこかで拾って…足元に置いたものに13万いいね

ご紹介するのはチャイさんの成長記録@ネギ(@ChaiLatte_Cat)さんが投稿したある写真。猫ちゃんを飼っていて、何かを運んできてくれた経験がある人はいますか？ゲットしたアイテムを見せるのは、飼い主さんへの愛情表現なのかもしれません。



投稿者・チャイさんの成長記録@ネギさんの愛猫は、家の中で拾ったものを自慢げに見せてくれたそう。一体どんなものを見つけたのでしょうか。

©ChaiLatte_Cat

どっかから拾ってきた激落ちくんを自慢げに見せてくれた

猫ちゃんが持ってきてくれたのは、なんとメラミンスポンジでお馴染みの「激落ちくん」！どこかに落ちていたのでしょうか。きっと猫なりに必死に格闘して仕留めたのでしょう。その様子を想像すると、とてもかわいいです。また、見つけた珍しいアイテムを自慢しちゃうところもキュートですね。



この投稿には「ほめてほめて！」「誇らしげでかわいい」などのリプライが寄せられました。猫ちゃんのかわいい行動に、とても癒やされる投稿でした。

世界一ゆるい戦い？かわいすぎる赤ちゃんコーギーのケンカに6000いいね

ご紹介するのはしっぽコーギーのまるころ(@mugimaru8787)さんが投稿したある写真。元気な子犬たち。遊ぶことも、食べることも全てに全力です。そして、けんかも全力。一生懸命、力比べをしている姿は何とも言えずかわいらしいですよね。もちろん本人たちは真剣なのでしょう。だけど、まだまだ幼い子犬たちのけんかは止めることも忘れ、穏やかに見ていたくなるかもしれません。



投稿者のしっぽコーギーのまるころさんは、コーギーの赤ちゃん同士のけんかの様子を写真に納めました。どうぞごらんください。

©mugimaru8787

あかちゃんコーギーの可愛すぎる喧嘩

ケンカのはずなのに、こんなに癒やされるのはなぜでしょうか。コーギー特有の手足の短さもあってか、余計に平和に見えてしまいます。まだまだきれいな肉球のパンチ。当たっても痛くなさそうですが、本人はとても真剣なはず。温かく見守ってあげたくなりますよね。



この投稿には「かわいすぎる！」というようなリプライが寄せられました。ずっと見ていたくなるような、子犬たちの戯れ。癒やされますよね。



むぎまる姉ちゃん(@mugimaru_87)さんのインスタグラムでは、他にも可愛い愛犬との暮らしが紹介されていますよ。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）