水野真紀、整理整頓された自宅キッチンを紹介 生活スタイルの変化を告白「綺麗な台所ですねー」「主婦の鏡ですね」
俳優の水野真紀（55）が3日、自身のブログを更新。自分を褒めることをしたと報告し、自宅キッチンを公開した。
【写真】清潔感あふれる水野真紀の自宅キッチン
水野は「最近、自分を褒めてあげていないことに気付き 昨夜、褒められることを致しました。"夕飯を終えたら、さっさと台所の片付けをする"」とつづり、整理整頓されたシンクを紹介している。
続けて、夕食後はキッチンと続いてあるリビング・ダイニングでダラダラと過ごしてしまうことを明かすも「食後すぐに台所をきれいに致しますと 手拭き、タオル等も替えた後なので『汚すのもナンだな』と自制・自律し夜のダラダラ食いがおさまるようです。気分が切り替わって良い感じ」と、生活スタイルの変化を感じていた。
清潔感のある台所に、ファンからは「綺麗な台所ですねー」「真紀さんは主婦の鏡ですね」「いい一週間にしましょうね」などのコメントが寄せられている。
