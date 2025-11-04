オーストラリアG1「第165回メルボルンC」が4日、同国南東部メルボルン近郊のフレミントン競馬場（芝3200メートル、重馬場）で24頭で争われ、日本馬シュヴァリエローズ（牡7＝清水久）がレーンとの初コンビで出走。スタートで後手に回り、道中じっくり構えたが、しまいの伸びを欠いて23着に敗れた。

レーンは「残念な結果でした。ゲートで跳びはねてしまい、いい位置を取ることができませんでした。レースの前半はいい走りでしたが最後は伸びず、彼のいい時の走りではなかったです」と振り返り「シュヴァリエローズを応援してくださって、ありがとうございました」とファンに感謝した。

清水久師は「想像以上に位置取りが後ろになりました。仕方ない結果ですね。オーストラリアに入ってから心配事もなく今日を迎えられました。残念な結果になりましたが、またチャレンジしたい気持ちが出てきたので頑張ります」とかつて自身が管理し、レーンとのコンビで19年コーフィールドCを制したメールドグラース以来のオーストラリアG1制覇はならなかったが前を向いた。

女性騎手ジェイミー・メルハム（29）が騎乗したハーフユアーズ（セン5＝T＆C・マカヴォイ）がコーフィールドCから連勝し、23年ウィズアウトアファイト以来、2年ぶり史上13頭目のカップス・ダブル（両レース連勝）を成し遂げた。