Ｊ１横浜Ｍの中山昭宏社長（５８）が４日、西野努スポーティングダイレクター（ＳＤ、５４）の契約満了に伴い、横浜市で取材に応じ「今シーズンの結果と現状を総合的に検討した結果、今回の判断に至りました。私自身も断腸の思いではあります」と話した。

Ｊ１残留が確定しておらずリーグ戦３試合を残したタイミングでの発表となった理由は「トップチームが第１優先の考えの中、一番適切だということ」と説明。情報が流出し、クラブに影響が出ることを懸念したことも一因だったという。

西野ＳＤを任命した社長自身の責任については「あると思っています」とキッパリ。その上で「その（任命）責任と、“今やりきらなければいけない責任”がある。今は目の前の試合も含めて、今やらなければいけない課題をやりきる方に全力を尽くしたい」と続けた。

先月２８日に今季限りでの退任が発表された西野ＳＤはＪ１浦和のテクニカルダイレクターを務めた後、昨年１１月から横浜Ｍで強化責任者を担当した。ただ、今季は招聘（しょうへい）したホーランド監督のもと開幕から低迷。２度目の監督交代劇に見舞われた際は「本当にあってはならないこと。重く受け止めている」と責任を口にしていた。

一時はクラブ初のＪ２降格危機に見舞われたが、現在は６月下旬から就任した大島秀夫監督のもと、降格圏と勝ち点５差の１７位。夏の選手補強もハマリ、徐々にチーム状況は向上。早ければ次節にも残留が決まる。