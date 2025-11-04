２日のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ」は、グラビアアイドルの榎原依那がゲスト出演した。

ＴＶｅｒ限定配信されたフジテレビ「酒のツマミになる話」の特別版「ＨＡＮＡＲＥ」に出演した際、スタート時にすでに「ウォッカ・桃サワー・ハイボール・レモンサワー・ジャスミンハイ１４杯目」と表示された過去のある酒豪。この日も収録の３時間ほど前から自主的に飲んで収録に参加していることを明かし、共演者を驚かせた。

オープニングトークからＭＣの松岡昌宏と博多大吉も２本撮りの２本目である模様で、みんながやや酔っぱらい気味でのスタート。昼は喫茶店・夜は居酒屋になっている板橋の「ロリー」に入店し、注文を済ませると、酔いが進行していった。

榎原がデビュー前にバックパッカーをしていた話をしようとするも、目をとろんとさせた大吉が話を脱線させて、まったく進まない。何度か修正を試みるが、その度に脱線。最後はバックパッカーからＤＪになり、その後、デビューに至る経緯を話そうとし、その過程で那須川天心が関与していると説明するが、時間いっぱいで詳細は語れずじまいとなった。

松岡から「それはまた次回」と告げられると、榎原は「え？！」と驚き「一番話したかったことが話せてない」「わざわざ天心に電話して『話していい？』って確認までしたのに。『楽しみにしてる』って言われたんですけど」と消沈していた。