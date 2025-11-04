毎年好評の「スターバックス コーヒー ジャパン」の2026年の福袋「スターバックス福袋 2026」（税込み8800円、送料無料）の抽選受け付けが、オンラインストアでスタートしました。店頭販売はせず、オンラインの抽選販売のみ。エントリー期間は11月14日23時59分まで。



公式サイトは、「DISCOVER MY STYLE 新しく、自分らしく、前向きな日々を楽しむ年」をコンセプトに、福袋情報を公開。持ち手の長さが自由に調整できるスマートカジュアルなトートバッグ、福袋限定ステンレスボトル、グッズ、コーヒー、店舗で利用できるコーヒー豆チケットとドリンクチケットなどが入る。また、「Super Lucky New Year Surprise！」として、グレーのラインストーンが輝く特別仕様のステンレスタンブラーが入る場合もあります（1000個限定）。



SNSでは、「スタバの福袋発表キターーー！！」「スタバの福袋きた！今年もお得！！」「1000こ、、、ほしいよう」「ラインストーンのタンブラー、特定の層にめちゃくちゃ刺さりそう」「トートバッグと限定のタンブラー可愛い」「タンブラーマジで欲しすぎ」などのコメントがありました。



申し込みは、スターバックスのウェブ会員サービス「My Starbucks」の会員のみ可能。当選発表は25日午前11時〜午後5時ごろの予定で、当選者にはメールが送られます。2026年1月1〜7日に配送される予定です。