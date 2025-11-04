＜とびきりの夢を見させてもらった＞『べらぼう』次回予告。高笑いする家斉の元を去る定信。苦しそうな表情を見せるてい。そして冷たい顔の歌麿が蔦重に告げたまさかの言葉とは…
大河ドラマ『べらぼう』予告
横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。
次回『べらぼう』あらすじ。悩む歌麿の気持ちも知らず、半ば強引に仕事を進める蔦重。しかし…
第42回「招かれざる客」が11月2日に放送。その最後に流れた次回「裏切りの恋歌」の予告が話題になっています。
＊以下「招かれざる客」の放送内容のネタバレを含みます。
●「招かれざる客」公式あらすじ
歌麿（染谷将太さん）の美人大首絵で持ち直し、書物問屋も始めた蔦重は、年が明けて身上半減から店を立て直した。
歌麿の新作、江戸の「看板娘」を描いた錦絵も大評判となり、看板娘に会いたい客で各店は繁盛、江戸の町も活気づいていた。
そんな中、てい（橋本愛さん）は蔦重に“子ができた”と告げる。
一方、定信（井上祐貴さん）は、オロシャ問題や朝廷の尊号一件に対する強硬姿勢で、幕閣内で孤立し始めていた…。
次回予告
＊以下、本編直後に流れた次回予告
歌麿の肩に手をやり「駿河屋兄弟が吉原をもっぺんあのころに立て直しますんで！」と告げる蔦重。
吉原の忘八らを前に笑顔を見せる蔦重と歌麿。
般若の面を外して冷淡な顔を見せる十一代将軍・家斉の“父”一橋治定。
「大老になるというのか？」とたずねる徳川宗睦。
歌麿と肩を組みながら「お前ならできる！」と伝えた蔦重。
その下に流れるは＜困難に立ち向かう友＞の文字。
とびきりの夢を見させてもらった
「クズどもが…」との声を背景に、にやりと笑う大奥総取締・高岳。
「地獄へ落ちるがよい！」との声とともに、第十一代将軍・徳川家斉の元を足早に去る老中・松平定信。
ハハハハハ！と高笑いする家斉。
「あの日から２０年。とびきりの夢を見させてもらった」と話す蔦重の声を背景に、背に大きな凧を背負った旅人の姿が映る。
産気づく蔦重の妻・てい。手伝う産婆や女中・たかが険しい顔を見せる。
あの店、俺にくれよ
続けて「西村屋と仕事するってほんとか？」との声が流れ、蔦重が暗がりのなかで顔を上げる。
下に流れるは＜喜多川歌麿、お前もか＞の文字。
最後に冷たい顔をした歌麿が「あの店（たな）、俺にくれよ」と蔦重に投げかけて――。
ーーー
大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。
蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。
さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。