大河ドラマ『べらぼう』予告

横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。

【写真】次回『べらぼう』あらすじ。悩む歌麿の気持ちも知らず、半ば強引に仕事を進める蔦重。しかし…

第42回「招かれざる客」が11月2日に放送。その最後に流れた次回「裏切りの恋歌」の予告が話題になっています。

＊以下「招かれざる客」の放送内容のネタバレを含みます。

●「招かれざる客」公式あらすじ

歌麿（染谷将太さん）の美人大首絵で持ち直し、書物問屋も始めた蔦重は、年が明けて身上半減から店を立て直した。

歌麿の新作、江戸の「看板娘」を描いた錦絵も大評判となり、看板娘に会いたい客で各店は繁盛、江戸の町も活気づいていた。

そんな中、てい（橋本愛さん）は蔦重に“子ができた”と告げる。

一方、定信（井上祐貴さん）は、オロシャ問題や朝廷の尊号一件に対する強硬姿勢で、幕閣内で孤立し始めていた…。

次回予告

＊以下、本編直後に流れた次回予告

歌麿の肩に手をやり「駿河屋兄弟が吉原をもっぺんあのころに立て直しますんで！」と告げる蔦重。

吉原の忘八らを前に笑顔を見せる蔦重と歌麿。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

般若の面を外して冷淡な顔を見せる十一代将軍・家斉の“父”一橋治定。

「大老になるというのか？」とたずねる徳川宗睦。

歌麿と肩を組みながら「お前ならできる！」と伝えた蔦重。

その下に流れるは＜困難に立ち向かう友＞の文字。

とびきりの夢を見させてもらった

「クズどもが…」との声を背景に、にやりと笑う大奥総取締・高岳。

「地獄へ落ちるがよい！」との声とともに、第十一代将軍・徳川家斉の元を足早に去る老中・松平定信。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

ハハハハハ！と高笑いする家斉。

「あの日から２０年。とびきりの夢を見させてもらった」と話す蔦重の声を背景に、背に大きな凧を背負った旅人の姿が映る。

産気づく蔦重の妻・てい。手伝う産婆や女中・たかが険しい顔を見せる。

あの店、俺にくれよ

続けて「西村屋と仕事するってほんとか？」との声が流れ、蔦重が暗がりのなかで顔を上げる。

下に流れるは＜喜多川歌麿、お前もか＞の文字。

最後に冷たい顔をした歌麿が「あの店（たな）、俺にくれよ」と蔦重に投げかけて――。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。