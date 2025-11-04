東京ディズニーシー25周年イベントの新衣装が初公開！ パークの海の魅力から着想を得た特別色「ジュビリーブルー」で統一
開園25周年を迎える東京ディズニーシーは、2026年4月15日（水）から2027年3月31日（水）の期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催。イベント開催に先駆け、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちの新しいデザインの衣装が初公開された。
【写真】新ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」のイメージ
■「ジュビリーブルー」で統一
新しい衣装は、東京ディズニーシー25周年のテーマカラーであり、パークのさまざまな海の魅力から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」で統一され、25周年のお祝いがさらに一体感あふれるものに感じられるデザイン。
衣装にはミラーやスパンコール、ラメをあしらうとともに、差し色を加えることで、まるで光が差し込む海の水面のように、さまざまなきらめきがあふれ、光輝く様子を表現している。
この衣装を着たミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちは、メディテレーニアンハーバーにて開催される「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」のほか、ウォーターフロントパークで2026年1月14日（水）から開催される新ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」で、アニバーサリーイベント期間中、フィナーレに登場。
ジュビリーブルーに包まれた東京ディズニーシーで、華やかな装いのミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちと一緒に、特別な1年間を祝おう。
