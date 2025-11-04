大相撲九州場所の新弟子検査が4日、福岡市中央区の病院で行われた。3人が受検したが、武田琉斗（りゅうと、18）＝大分県佐伯市出身、中村部屋＝が遅刻をするハプニングがあった。

開始予定は午後1時。だが武田は部屋関係者から同2時と教えられていた。同0時20分ごろ、食事中に連絡を受け、あわてて佐賀県鳥栖市の宿舎を飛び出した。「焦りました。失格するかもと思いました」。着いたのは午後1時15分ごろ。小走りで会場に駆けつけ、無事に受検できた武田は「ただでさえ緊張しやすいのに、もっと緊張しました」と苦笑いした。

鶴岡小（大分県佐伯市）5年の時、地元のクラブで競技を始めた。同市出身で現師匠の中村親方（元関脇嘉風）にちなんだ「嘉風チャレンジ」という大会に出たのがきっかけ。中学では並行してやっていた空手に専念したが、佐伯豊南高に進学後に相撲部監督の勧めで相撲を再開した。県大会上位に進出すると、3年になって憧れの師匠の門をたたいた。高卒見込みの新弟子はほとんどが春場所の検査を受けるが「地元の場所なので」と九州場所を選んだ。

身長170センチ、体重158キロで武器は押し。「強くて人気がある力士になりたい。目標は師匠です」と夢を膨らませた。（林 原弘）