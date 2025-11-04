4児の母・平愛梨、運動会の息子たちの手作り弁当を披露 三段重に“おかずぎっしり”「すごーい」「豪華でおいしそう」 夫は長友佑都
4児の母でタレントの平愛梨（40）が3日、自身のインスタグラムを更新。「こども達の運動会」と書き出し、息子たちに手作りした“愛情にじむ”手作り弁当を披露した。
【写真】「すごーい」「豪華でおいしそう」三段重におかずぎっしり！平愛梨の手作り弁当
「去年は初めての運動会ってこともありドキドキで取り組んだお弁当作りも今回は2時間あればなんとかなるかな?と、どこかゆとりがあった」「結局…重箱の隙間にカニカマやトマトを詰め込んで運動会場へ出発」と大忙しの朝を振り返りながら、手作り弁当の写真をアップ。
三段重には、ソーセージや卵焼き、から揚げ、ちくわなど、バラエティ豊かなおかずが“ぎっしり”詰められており彩り鮮やかな仕上がりとなっている。
また、三段重と一緒に並ぶタッパーに入ったおかずについては、ハッシュタグで「#筑前煮は母にお願いした #ひじきと切り干し大根はシェフが作り置きしてくれたもの」と紹介している。
なお、運動会の閉会式では「すべての種目で光った生徒」として、「べベックが銀メダル頂いて!!バンビーノがMVPという総合1位を獲得 え?!）」したといい、「全生徒と保護者方々が見てる中でひとり前に経って金メダル頂いたバンビーノはなんとも言えない恥ずかしそうな顔を浮かべどこか緊張しているように見える!!」（原文ママ）と表彰されたことを報告。
平は「この時の気持ちを帰宅して聞いてみると『泣きそうだった』と!!7歳の男の子にもこんな感情があるんだと知って、大切なことだなーと感じました ジーン）」とわが子の成長を喜ぶとともに、「このような行事で先生やお友達との仲の良さを知ることができたり保護者の方と交流もつことができて嬉しくてホッとする」と母の顔をのぞかせた。
コメント欄には「すごーい」「豪華でおいしそうなお弁当ですね」「ご馳走」「愛理ちゃんの料理は毎回憧れです」「なんとなんと 運動神経素晴らしいねっ」「お子さんたち頑張りましたね」など、さまざまな声が寄せられている。
平は2017年1月、プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）と結婚。18年2月に長男（愛称：バンビーノ／7）、19年8月に次男（愛称：ベベック／6）、21年4月に三男（愛称：ベベ／4）、23年5月に四男（2）が誕生している。
