13日に開幕するゴルフの三井住友VISA太平洋マスターズ（静岡県御殿場市・太平洋クラブ御殿場コース）の出場者78人を4日、日本ゴルフツアー機構（JGTO）が発表した。

昨年、優勝した石川遼（34、CASIO）や日本オープンで優勝し、来年のマスターズ出場権を獲得した片岡尚之（27、ACN）らが参戦する。※随時更新

【一覧】三井住友VISA太平洋マスターズゴルフ出場予定選手

【有資格者】※五十音順

阿久津未来也（フリー）

浅地洋佑（フリー）

李尚熹（フリー）韓国

池村寛世（フリー）

石川遼（CASIO）

石坂友宏（都築電気）

出水田大二郎（TOSS）

市原弘大（フリー）

稲森佑貴（国際スポーツ振興協会）

今平周吾（ロピア）

岩粼亜久竜（フリー）

岩田寛（フリー）

宇喜多飛翔（フリー）

大岩龍一（フリー）

大槻智春（真清創設）

大堀裕次郎（Shot Navi）

岡田晃平（フリー）

小木曽喬（フロンティアの介護）

嘉数光倫（エナジック）

片岡尚之（ACN）

勝俣陵（ロピア）

金子駆大（NTPホールディングス）

上井邦浩（三好カントリー倶楽部）

河本力（大和証券）

木下裕太（光莉リゾート&GOLF）

木下稜介（AKRacing）

Ｊ・クルーガー（Serengeti Estates）南アフリカ

Ｂ・ケネディ（アクシネット）オーストラリア

高君宅（フリー）韓国

香妻陣一朗（国際スポーツ振興協会）

小斉平優和（フリー）

小平智（Admiral）

小西たかのり（フリー）

坂本雄介（jioworks）

佐藤大平（クリヤマホールディングス）

篠優希（フリー）

清水大成（ロピア）

下家秀琉（ELECOM）

生源寺龍憲（フリー）

杉浦悠太（フリー）

杉原大河（アイ・エー・エス・エス）

杉山知靖（フリー）

鈴木晃祐（ロピア）

蟬川泰果（アース製薬）

宋永漢（Shinhan Financial Group）韓国

竹安俊也（フリー）

谷原秀人（国際スポーツ振興協会）

塚田よおすけ（ホクト）

Ｊ・デロスサントス（JOYXゴルフ倶楽部）フィリピン

長野泰雅（福岡地行）

永野竜太郎（フリー）

鍋谷太一（国際スポーツ振興協会）

幡地隆寛（フリー）

比嘉一貴（フリー）

平本世中（フリー）

Ｔ・ペク（フリー）アメリカ

Ｍ・ヘンドリー（アクシネット）ニュージーランド

細野勇策（三共グループ）

堀川未来夢（Wave Energy）

前田光史朗（ACN）

宮里優作（大和ハウス工業）

ヤンジホ（フリー）韓国

吉田泰基（東広野ゴルフ倶楽部）

米澤蓮（パルコホーム）

Ｈ・Ｗ・リュー（小野グランドカントリークラブ）韓国

【主催者推薦枠】

池田勇太（フリー）

出利葉太一郎（フリー）

伊藤有志（アイシグリーンシステム）

近藤智弘（三甲ゴルフ倶楽部）

佐藤快斗（東北福祉大）※アマ

時松源藏（ロピア）

内藤寛太郎（ロピア）

長粼大星（勇志国際高）※アマ

中西直人（国際スポーツ振興協会）

深堀圭一郎（フォーラムエンジニアリング）

真鍋和馬（オリムピックゴルフ倶楽部）

水上晃男（袖ヶ浦カンツリークラブ）※アマ

宮本勝昌（シーミュージック）



■過去10年の優勝者

2024（第52回）石川遼

2023（第51回）今平周吾

2022（第50回）石川遼

2021（第49回）谷原秀人

2020（第48回）香妻陣一朗

2019（第47回）金谷拓実（アマチュア）

2018（第46回）額賀辰徳

2017（第45回）小平智

2016（第44回）松山英樹

2015（第43回）片山晋呉