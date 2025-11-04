モデルでタレントの滝沢カレン（33）が4日、自身のインスタグラムを更新。出産後初のテレビ出演を明かした。

「お久しぶりのテレビです お仕事復活しまして、はじめてのテレビは本日20:00〜の踊る！さんま御殿！！です」とつづり、この日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿!!」がテレビ復帰となることを報告した。

「久しぶりのさんまさんに1週間前から一生緊張しておりした」と滝沢。「でも私の生まれ場所でもある、さんま御殿さんにまた呼んでいただけてほんとうに嬉しいです ありがとうございます」とつづった。

「緊張で白い記憶のまま過ぎていった収録でしたが、ぜひ観て頂けたら喜びです」と呼びかけ。「そしてさらに幸せなことは大好きすぎる、横澤夏子さんと一緒だったということです（次の回には近藤春菜様もいました）」と横澤夏子とのツーショットを公開。「安心安全を守ってくれる夏子さんがいてくれたので、さらに楽しかったです 明るすぎるさんまさんにも会えて最高だった日です」と記した。

滝沢は22年7月に一般男性との結婚を発表。今年2月に第1子妊娠を公表。8月4日に「この世界にこの私の目の前に、新しい家族が訪れましたことをご報告します」と出産したことを報告。先月2日の投稿で、仕事復帰を明かしていた。