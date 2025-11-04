中国の習近平国家主席が韓国の李在明大統領に中国製のスマートフォンを贈った際、少しきわどい冗談を交わす場面がありました。

今月1日に行われた中国の習近平国家主席と韓国の李在明大統領との首脳会談。両首脳は、贈り物を交換しました。

中国側のプレゼントは、中国メーカー「シャオミ」のスマートフォン。ディスプレーは韓国製です。

このプレゼントは、両国の経済的結びつきの強化をアピールするはずでしたが、その際、中国の製品にデータを抜き取られるおそれがあると、西側諸国が指摘していることについて、こんな一幕が…。

通訳

「ディスプレーは韓国製です」

中国 習近平 国家主席

「スマートフォンは （中国の）シャオミ製です」

韓国 李在明 大統領

「通信セキュリティーは、しっかり保たれていますか」

中国 習近平 国家主席

「バックドア（不正アクセスの経路）があるか確認してください」

通信セキュリティーの安全性をめぐる、少しきわどい冗談とも受け取れるやり取り。習主席のこうした発言が伝えられるのは異例のことです。