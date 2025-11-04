１０月１６日、広東省東莞市の虎門港総合保税区での保税研究開発業務に対し安全検査を実施する黄埔税関の職員。（広州＝新華社配信）

【新華社広州11月4日】中国広東省の各ハイテク企業が同省東莞市虎門港総合保税区に設立した保税研究開発センターはこれまでに、研究開発課題2千件余りを解決し、海外ユーザーの体験フィードバックに効率的に対応、製品と技術の迅速なアップグレードと世代交代を実現してきた。

同保税区に拠点を構えるスマートフォンメーカー、維沃移動通信（Vivo）の任竜政（にん・りゅうせい）税関業務総監は、同社の製品が海外で販売規模を拡大し続けていると紹介した。一方で、以前は海外エリアユーザーから同一の故障について集中的にフィードバックを受けても、現地サービス拠点の設備や技術能力の制約から、根本的な原因を見つけられないことがよくあった。

幸いなことに、同社では2021年に同保税区に研究開発ラボを設立しており、故障サンプル品を保税区に送り、エンジニアが迅速に問題の原因を特定して解決策を提案するまでに要した時間はわずか10日だったという。

任氏は、海外の研究開発センターでは対応が遅くなり、総合的なコストも高くなるとした上で、保税区に研究開発ラボを設置した現在は保税方式で研究開発用の部材やサンプル、設備を輸入していると紹介。免税によって研究開発資金や時間コストが大幅に削減されて研究開発プロセスがスピードアップし、保税区入居以降に完了した研究開発事例はすでに1500件以上になっているという。

スマートフォンメーカーのOPPO広東移動通信も同じように保税研究開発モデルの恩恵を受けている。最近行われた緊急のスマートフォン研究開発では、関連設備と原材料を迅速に保税研究開発センターに搬入し、研究開発チームが予定より早く任務を完了することで、製品発売を前に貴重な時間を稼ぎ出した。同社の推計によると、この政策によって年間で税金・費用約35万元（1元＝約22円）の節約が可能になり、これまでに完了した研究開発課題はすでに数百件に上るという。

同省黄埔税関が管轄する沙田税関の王金鵬（おう・きんほう）副税関長によると、今年1〜9月の同保税区における保税研究開発向け輸出入貨物価額は前年同期比2.5倍の2300万元余りに達した。（記者/壮錦）