ドル円一時１５３．３３レベル、ユーロ円１７６．７９レベル＝ロンドン為替



ロンドン朝方に円が一段と買われている。ドル円は153円台半ばを下回ると、安値を153.33レベルまで広げている。ユーロ円も176.79レベルに、ポンド円は201.30レベルに本日の安値を更新。



東京市場では片山財務相が「為替相場の動きを強い緊迫感持って注視、足元で一方的で急激な動きみられる」と型どおりの円安けん制発言を行った。日経平均が反落、米株先物・時間外取引の調整売りも円買いを誘ったようだ。



USD/JPY 153.37 EUR/JPY 176.80 GBP/JPY 201.30

