ドジャース連覇の盛り上がりは静岡県内でも……。



（街の人）

「外食しながら見ていたが大騒ぎして。誇らしいですね。3連覇してほしい。まずはけがなく活躍してもらえるといいのかなと思う」



（中学生）

「山本由伸ずげえ。ピッチングがすごいと思った」

Q.連日投げる姿見てどう思った？

「かっこいいっすね。大谷選手の活躍。ホームラン打ったり二刀流とかすごい」





ドジャースの活躍に興奮したという中学生。ところで、かぶっている帽子は――？（中学生）「帽子は……ヤ、ヤン……帽子はちょっと……LAじゃないですけど……。欲しいっす欲しいっす」Q.ドジャースの帽子買うこと考える？「あ、考えてます」というわけで、ドジャースの熱い戦いに感化されドジャースグッズを求める人も多いのではと…。浜松市にある大型スポーツ用品店を訪れてみると…。店内には、たくさんのドジャースグッズが。この店舗では、ポストシーズン期間に特設のMLBグッズに売り場を設置していて、この日も多くの来店者がドジャースグッズを手に取っていました。（スーパースポーツゼビオ浜松宮竹店 中村 勇太さん）「シーズンを通しての一番は大谷選手レプリカユニフォーム など関連商品が良く売れている。今回のワールドシリーズでMVPを獲得した山本由伸選手 のレプリカユニフォームやTシャツも販売が進んでいる」訪れた人の中には大谷選手か山本選手のグッズどちらを買うかで悩む人の姿も……。（来店客）Q.この2着で迷う？「迷いますね～。全選手のファンだが日本人びいきなので。大谷選手山本選手、佐々木選手非常に感動したので。野茂選手から日本人選手が活躍するのを見てきた。ここまでの活躍をする選手が普通に見られている、普通になっていることが信じられない。日本人として誇らしい」また、この親子は。（来店客）「ベッツ、フリーマン、山本、どれがいい？山本がいいのか」Q.お父さんは誰推し？「大谷選手ですね」Q.僕は？「山本由伸選手、ピッチングがすごくよかった」店によると野球関連グッズの10月の売り上げが2024年同時期と比べ115％に。日本人選手らの活躍で、これまで野球に関心がなかった新たな野球ファンの誕生も感じているということです。（スーパースポーツゼビオ浜松宮竹店 中村 勇太さん）「いま日本では野球人口が少なくなっているが大谷翔平選手、佐々木朗希選手、山本由伸選手、日本人が活躍することで野球を始める子どもたちが増えその手伝いができるといい」そして、ドジャース熱は”アツアツ”のこの食べ物にも。（伊藤 薫平 キャスター）「美おいしそうな香りが漂うフードコートです。こちらでは優勝を祝してたこ焼きが100円引きとなっています」2024年、ドジャースとパートナーシップ契約を締結した「築地銀だこ」を運営する企業はドジャースのワールドシリーズ連覇を記念し4日と3日の2日間。「2年連続 ワールドシリーズ優勝おめでとう！セール」と題し、8個入りのたこ焼き全品を100円引きで食べることができるのです。（ホットランド西日本 福岡 義高マネージャー）「ドジャースファン野球ファンの人、全ての人と一緒にたこ焼きを通じて幸せな気持ちになってもらいたい」また、静岡市のこのお店でもドジャース優勝を記念したセールが行われていました。お店で提供されているのは…。つやつやの海鮮丼。特別メニューマグロを使った「大将君の気まぐれ丼」が、大谷選手の背番号にちなみ17食限定で破格の500円。また、中トロ丼が17食限定で1500円で提供されていました。さらに、気まぐれ丼には大谷選手の背番号が書かれたユニフォームの旗が飾られるなど丼ぶりもすっかり祝福ムード。「この機会を逃すまい！」と食べに訪れた人たちは。（客）「味はもうバッチリ。めっちゃうまい。最高。大谷選手が活躍したりドジャースが勝つと大将がいろいろな企画をやってくれる/こういう豪華なものを安いプライスで提供してくれるので/応援しがいがある」（客）「今まで野球は興味なかったけど大谷選手が出てからそれどころじゃなくなった/日本人の誇り。日本人に生まれてよかった」（うおかね 高木 一浩さん）「一ファンだが、全く関係ない人間が勝手に応援してるが地域的に盛り上がればいいかなという気持ちでこういう企画をやっている。大谷選手は人間的にも素晴らしい選手。憧れというかああいう人に少しでも近づければという思い」ドジャースの快挙で祝福ムードに包まれた静岡県内。今後のドジャースの活躍にさらに注目です。