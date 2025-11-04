新日本プロレスは４日、東京・港区で来年１・４東京ドームの対戦カード発表記者会見を開き、ＩＷＧＰ女子王者・朱里対ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥の対戦が発表された。

当日は地上波放送が決定。２０２６年１月４日午後１０時１５分よりテレビ朝日系列地上波にて放送予定で同局によるとプライム帯でのプロレス放送は２４年ぶりと発表された。

ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）でレギュラー出演するなどテレビ露出も多い上谷は「さや様の試合もちろん放送するよな、笑ってんじゃねえ」とテレビ朝日に宣戦布告。「放送するものだと思って来ている。しかもＴＢＳで、あ」とテレ朝局員の前で他局の話をし、思わずしまったと表情を浮かべたが「ＴＢＳで（女子プロレス）２３年ぶりに生中継お前ら見たよな？」と今回の試合も地上波中継を要求した。

試合での意気込みを聞かれると「ＩＷＧＰのベルトとストロングのベルトを朱里となら、女子プロレスを象徴するような東京ドームにふさわしい戦いができると思う」と朱里との対戦を歓迎。しかし「朱里が作る主世界よりさやか様が見せる悪夢の方が断然面白いでしょう」ともちろん宣戦布告。さらに、「新日本プロレスに下克上だ！東京ドームに集まる何万人の客をさや様の虜にして全員奪ってやるよ！新日本プロレス！覚悟しとけよ！」と突きつけた。

１・４東京ドーム公演では、すでに対戦が決まっているウルフ・アロン対ＥＶＩＬのほかに、この日はＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ対ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太が発表された。