「おでん」10％引きで買えるの嬉しい...！おにぎり、サンドイッチも増量中。今週のコンビニ4社のキャンペーンまとめ《11月4日時点》
ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セブン-イレブンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。
今回は2025年11月4日時点で発表されているお得情報をまとめました。
カップ麺もお得
ローソンのキャンペーン【カップヌードルビッグまとめ買いで100円引き】
11月4日から17日までの期間、対象商品のうち2個を一緒に購入すると100円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●日清食品 カップヌードル ビッグ
●日清食品 カップヌードル シーフードヌードル ビッグ
●日清食品 カップヌードル カレー ビッグ
●日清食品 カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ
●日清食品 カップヌードル パクチー香るトムヤムクン ビッグ
ファミマのキャンペーン【焼きいも20円引き】
10月3日から26年5月29日までの期間、毎週金曜日限定で「焼きいも」が20円引きになります。
他のセール・割引券・引換券との併用はできません。
ミニストップのキャンペーン【値段そのまま増量】
11月4日から24日までの期間、値段そのままで50％増量するキャンペーンを開催中。
〈11月4日から10日まで〉
●おにぎり 辛子明太子／中具量50％増量
●おにぎり 紅鮭／中具量50％増量
●おにぎり 炙りたらこ（大麦入り）／中具量50％増量
●手巻寿司 納豆巻／中具量50％増量
●味わい海鮮丼／総重量50％増量
〈11月4日から17日〉
●コールスローサラダ／内容量50％増量
●国産4種野菜のコールスロー／内容量50％増量
〈11月4日から24日〉
●3種のミックスサンド／ツナサンドが値段そのまま1層増量
●香ばしい照焼きチキンとたまごサンド／チキンサラダサンドが値段そのまま1層増量
●ツナたまごサンド／たまごサンドが値段そのまま1層増量
●ソース焼そば（マヨネーズ付）／麺・マヨネーズ50％増量
●ダブルクリームシュー／総重量30％増量
●バターメロンパン／総重量30％増量
●毎日食べたいカレーパン／総重量30％増量
●ハムとチーズのパン（カマンベール風味）／総重量30％増量
セブンのキャンペーン【カップ麺100円引き】
10月30日から11月5日までの期間、対象商品の明星「麺神カップ 生姜醤油味」「ぶぶか 油そば」のどちらか1個を購入すると、対象商品に次回使える100円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は10月30日から11月12日まで。【グリコ アーモンド効果50円引き】
10月30日から11月12日までの期間、対象の「グリコ アーモンド効果」を1本購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
●グリコ アーモンド効果（200ml）
●グリコ アーモンド効果 砂糖不使用（200ml）
●グリコ アーモンド効果 3種のナッツ（200ml）
クーポン利用期間は10月30日から11月19日まで。【カップヌードルビッグ50円引き】
11月3日から16日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で、対象のカップヌードル ビッグ50円引きのクーポンが毎日1枚もらえます。
クーポン対象商品は以下の通り。
●日清食品 カップヌードル ビッグ
●日清食品 シーフードヌードル ビッグ
●日清食品 カレーヌードル ビッグ
●日清食品 カップヌードル チリトマト ビッグ
クーポン利用期間は、配信日を含む2日間です。【セブンカフェ30円引き】
11月4日から10日までの期間、セブンカフェを1杯購入するごとに次回セブンカフェに使える30円引きクーポンがもらえます。
なお、セブンカフェ焼き菓子、セブンカフェドーナツ、セブンカフェスムージー、セブンカフェベーカリーは対象外です。
クーポン利用期間は11月4日から17日まで。【ザバス30円引き】
11月4日から17日までの期間、対象のザバスを購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●ザバス ミルクプロテイン 脂肪0 ヨーグルト風味
●ザバス ミルクプロテイン 脂肪0 カフェラテ味
●ザバス ホエイプロテイン マスカット風味
●ザバス ミルクプロテイン 脂肪0 ココア味
クーポン利用期間は11月4日から24日まで。【おでん10％引き】
11月7日から11日までの期間、「7プレミアムおでん（カップ）」を含むおでん全品を10％引きで購入できます。
なお、セブンプレミアムおでん、セブンプレミアムおでん大盛りは対象外です。
今週もコンビニ各社はさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ