「おでん」10％引きで買えるの嬉しい...！おにぎり、サンドイッチも増量中。今週のコンビニ4社のキャンペーンまとめ《11月4日時点》

ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、セブン-イレブンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2025年11月4日時点で発表されているお得情報をまとめました。

カップ麺もお得

ローソンのキャンペーン

【カップヌードルビッグまとめ買いで100円引き】

11月4日から17日までの期間、対象商品のうち2個を一緒に購入すると100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●日清食品 カップヌードル ビッグ

●日清食品 カップヌードル シーフードヌードル ビッグ

●日清食品 カップヌードル カレー ビッグ

●日清食品 カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ

●日清食品 カップヌードル パクチー香るトムヤムクン ビッグ

ファミマのキャンペーン

【焼きいも20円引き】

10月3日から26年5月29日までの期間、毎週金曜日限定で「焼きいも」が20円引きになります。

他のセール・割引券・引換券との併用はできません。

ミニストップのキャンペーン

【値段そのまま増量】

11月4日から24日までの期間、値段そのままで50％増量するキャンペーンを開催中。

〈11月4日から10日まで〉

●おにぎり 辛子明太子／中具量50％増量

●おにぎり 紅鮭／中具量50％増量

●おにぎり 炙りたらこ（大麦入り）／中具量50％増量

●手巻寿司 納豆巻／中具量50％増量

●味わい海鮮丼／総重量50％増量

〈11月4日から17日〉

●コールスローサラダ／内容量50％増量

●国産4種野菜のコールスロー／内容量50％増量

〈11月4日から24日〉

●3種のミックスサンド／ツナサンドが値段そのまま1層増量

●香ばしい照焼きチキンとたまごサンド／チキンサラダサンドが値段そのまま1層増量

●ツナたまごサンド／たまごサンドが値段そのまま1層増量

●ソース焼そば（マヨネーズ付）／麺・マヨネーズ50％増量

●ダブルクリームシュー／総重量30％増量

●バターメロンパン／総重量30％増量

●毎日食べたいカレーパン／総重量30％増量

●ハムとチーズのパン（カマンベール風味）／総重量30％増量

セブンのキャンペーン

【カップ麺100円引き】

10月30日から11月5日までの期間、対象商品の明星「麺神カップ 生姜醤油味」「ぶぶか 油そば」のどちらか1個を購入すると、対象商品に次回使える100円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は10月30日から11月12日まで。

【グリコ アーモンド効果50円引き】

10月30日から11月12日までの期間、対象の「グリコ アーモンド効果」を1本購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

●グリコ アーモンド効果（200ml）

●グリコ アーモンド効果 砂糖不使用（200ml）

●グリコ アーモンド効果 3種のナッツ（200ml）

クーポン利用期間は10月30日から11月19日まで。

【カップヌードルビッグ50円引き】

11月3日から16日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で、対象のカップヌードル ビッグ50円引きのクーポンが毎日1枚もらえます。

クーポン対象商品は以下の通り。

●日清食品 カップヌードル ビッグ

●日清食品 シーフードヌードル ビッグ

●日清食品 カレーヌードル ビッグ

●日清食品 カップヌードル チリトマト ビッグ

クーポン利用期間は、配信日を含む2日間です。

【セブンカフェ30円引き】

11月4日から10日までの期間、セブンカフェを1杯購入するごとに次回セブンカフェに使える30円引きクーポンがもらえます。

なお、セブンカフェ焼き菓子、セブンカフェドーナツ、セブンカフェスムージー、セブンカフェベーカリーは対象外です。

クーポン利用期間は11月4日から17日まで。

【ザバス30円引き】

11月4日から17日までの期間、対象のザバスを購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●ザバス ミルクプロテイン 脂肪0 ヨーグルト風味

●ザバス ミルクプロテイン 脂肪0 カフェラテ味

●ザバス ホエイプロテイン マスカット風味

●ザバス ミルクプロテイン 脂肪0 ココア味

クーポン利用期間は11月4日から24日まで。

【おでん10％引き】

11月7日から11日までの期間、「7プレミアムおでん（カップ）」を含むおでん全品を10％引きで購入できます。

なお、セブンプレミアムおでん、セブンプレミアムおでん大盛りは対象外です。

今週もコンビニ各社はさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。

