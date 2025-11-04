４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１６．３４ポイント（０．４１％）安の３９６０．１９ポイントと反落した。

様子見ムードが漂う流れ。中国の経済動向を見極めたいとするスタンスが重しとなっている。中国では今週も１０月経済指標の公表が相次ぐ。あす５日は民間が集計するＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国サービス業ＰＭＩ、７日は貿易統計、９日は物価統計などだ。前日までに公表された経済指標では、国家統計局が公表した１０月の製造業ＰＭＩは４９．０と市場予想（４９．６）に届かず、景況判断の境目となる５０を７カ月連続で下回っている。中国経済の先行き不安が強まる状況だ。

一方、今年の経済成長率目標「５．０％前後」達成のため、中国当局は景気対策を強化するとの観測が広まっている。市場関係者の間からは、年内に政策金利や預金準備率が引き下げられるとの声も聞かれた。相場の下支え要因として意識されている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、医薬の下げが目立つ。昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が４．８％安、浙江華海薬業（６００５２１／ＳＨ）が４．０％安、薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が２．７％安、上海復星医薬集団（６００１９６／ＳＨ）が２．６％安、江蘇恒瑞医薬（６００２７６／ＳＨ）が２．３％安で引けた。

産金・非鉄株も安い。中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が５．２％、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が４．１％、山東黄金（６００５４７／ＳＨ）が３．８％、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が３．９％、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が３．３％、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が３．１％ずつ下落した。ハイテク株、消費関連株、自動車株、インフラ関連株、証券株、不動産株なども売られている。

半面、銀行株は高い。中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）と招商銀行（６０００３６／ＳＨ）がそろって２．９％、興業銀行（６０１１６６／ＳＨ）が２．８％、中国郵政儲蓄銀行（６０１６５８／ＳＨ）が２．４％、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が１．７％ずつ上昇した。公益株、保険株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．０３ポイント（０．４０％）安の２５９．６９ポイント、深センＢ株指数が９．２１ポイント（０．７０％）安の１３０６．８０ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）