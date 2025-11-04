歌手あべ静江（73）が、4日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演し、脳梗塞からの復活について語った。

73年に「コーヒーショップで」で歌手デビュー。清楚なルックスとつやのある歌声でまたたく間に人気歌手になり、ドラマ、バラエティー番組にも出演。翌74年には「みずいろの手紙」でNHK紅白歌合戦にも出場した。

そんなあべが大病を患ったのが、22年だった。「メークしていて、普通、シャドーで使うようなブラウンを顔全体に付けたりしていたみたいで、その自覚症状は私にはないんです。（それまでの）数日間、全く何もない。予兆はないです」。メークの様子で異変に気づいた周囲のスタッフが救急車を呼び、病院へ。診断結果は多発性脳梗塞だった。

自覚症状はなかったという。「（発症の）当日は、私にとっては“ハテナ”はないんですよ。周りの人間の方が感じてくれたようで、おかしいって」。脳の記憶、情報処理に関わる部分にダメージを受けており、発症から数日間の記憶は今もほとんど戻っていない。「その日は記憶がないです。私が覚えているのは、“救急車に乗ってから、ずいぶん時間がたつのに、まだここにいるんだ、この救急車は”って。その気持ちくらいしかないんですよ」。わずかな記憶をたどりながら話した。

闘病生活は、持ち前のポジティブ精神で乗り切ったという。「マイナスなことは一切考えなかったんですけど、復帰してもう一度ステージへと、当たり前のこととして思っていました。当然戻るんだと。だから、どうしようという発想はなかったかもしれない」。さらに「なるべくプラス思考に持って行った方が、笑顔になれるように持って行った方がお得。沈んでいったら、沈んだ目線の先っていい物が見つからない気がする。それよりは上に向かって進んで行った方が絶対お得だもん」と、明るく語った。

その成果あってか、発症からわずか2カ月という早さで歌手活動にスピード復帰。医師によると、通常は3〜6カ月のリハビリが必要なケースが多いといい、驚異的な早さだった。

あべは「わずか2カ月なんだけど、考えてみると、されど2カ月で、想像以上に長かった。あっという間じゃない？2カ月なんて、生きていたら」と、闘病生活を回顧した。

九死に一生を得た今は、歌への向き合い方が変わったという。「1回1回歌うことに対しての真剣度は、前以上に増したと思う。もしかしたら、これが歌うことが最後になるかもしれないと、密かにどこかに沈めながら、歌っている気がします」と打ち明けていた。