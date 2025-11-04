血液がんに対する「ＣＡＲ―Ｔ療法」製剤、すべて国内で製造見通し…米経由せず１週間早く治療可能に

再発・難治性の血液がんに対する有効な治療法として広がっている免疫細胞療法「ＣＡＲ―Ｔ療法」の製剤について、全ての製造工程を国内で行える見通しとなった。

現状は米国で主に製造しており、今後は日米間の細胞や製剤の輸送を省け、治療開始が約１週間早まると期待される。細胞を加工するノウハウを国内で蓄積できる利点もある。

大手光学機器メーカー、ニコンの子会社ニコン・セル・イノベーション（東京）が製造を手がける。

この療法は、患者の血液から免疫細胞を取り出し、遺伝子を改変してがんへの攻撃力を高め、製剤化する。国内では海外メーカーの４製品が使われているが、いずれも国内の病院で採取した細胞を米国などに空輸して加工し、できた製剤を国内に運び患者に投与している。手続きに１〜２か月かかり、がんが進行して患者が亡くなる場合もある。

ニコン・セル社は、米製薬大手ブリストル・マイヤーズスクイブが販売するリンパ腫と多発性骨髄腫の治療用２製品で、国内での一貫生産を受託する。ブリストル社は、製造方法の変更について厚生労働省の承認を得る準備を進めている。

今後は、病院からニコン・セル社の都内の工場に細胞を運び加工を行うことで治療開始を早められる。同社は２０２７年度までに都内の工場を拡張する計画だ。