双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムで “産婦人科卒業” を報告しています。



【写真を見る】【 中川翔子 】「双子、1カ月健診！」 “産婦人科卒業” に「嬉しいけど寂しい」 双子用ベビーカーでのお出かけに「経験値を得た」





翔子さんは、1人用のコットが左右並びに連結された2人用のベビーカーに双子を載せた写真を投稿。「双子、1カ月健診！すごく体重がしっかり増えて無事バッチリでした！」と報告。

検診に訪れた先では「初期から帝王切開手術からずっとお世話になってきた産婦人科、先生から卒業と言われて」「嬉しいけど寂しい気持ち！」「本当に病院と先生たちに感謝です」と、感慨深げに想いを綴っています。









さらに翔子さんは「2人を外に連れて行くためにエアバギーを組み立てて」「家族みんなでイメージトレーニングしてなんとか無事に行って帰って、来られた」と、 “大冒険” だった模様。2人用ベビーカーについて「妊娠中は想像つかなかったけど本当に使った！と不思議なきもちになりました」と心中を明かしています。









翔子さんは「ふたり並びベビーカーでいると双子ですか？て声をかけていただき」「タクシー運転手さんからぼくも4人いて、、！などお話してくれたり」と、街の方々から気遣いを受けたことを綴り、「ベビーカーで出かけるってこんな感じなんだなぁ、、！と経験値を得た感じがします」と、手応えを感じているようです。

【担当：芸能情報ステーション】