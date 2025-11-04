いきものがかり、デビュー20周年を記念した初の主催フェス開催決定！第1弾出演アーティスト8組発表

2026年3月14日（土）・15日（日）、いきものがかり自身初となる主催フェス「超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜」が開催されることが決定した。

2006年3月15日に1stシングル『SAKURA』でメジャーデビューしてから20年。これまでの感謝を音楽で届けるべく、縁のある豪華ゲストアーティストを迎え、2日間にわたり祝祭を開催。

開催発表と共に、第1弾出演アーティストとして、アイナ・ジ・エンド、上白石萌音、スキマスイッチ、TOMOO、秦 基博、槇原敬之、wacciの出演が発表された。

各出演アーティストの出演日程は後日発表。いきものがかりのお祝いに豪華アーティストが「LaLa arena TOKYO-BAY」に集結する特別な2日間、今後のアーティスト発表にも期待が高まる。

◆いきものがかり コメント

※水野良樹

僕らいきものがかりにとっては、心の底から「ありがとうって伝えたくなる」フェスになるかと思います。だってこんなに素晴らしいアーティストの皆さんたちが出てくれて、デビュー20周年のお祭りに駆けつけてくださるお客様たちがいて。今まで「ありがとうって伝えたくて」と歌い続けて、ついに本当に伝える瞬間が来たなと。僕らが一番楽しみにしていますから！皆さんもお楽しみに！

※吉岡聖恵

尊敬するアーティストの方々と、そしてデビュー20周年を一緒によろこんでライブを楽しんでくれるお客さんたち！みんなでつくる最高のフェスに今からワクワクが止まりません！全ての皆さまに「ありがとうって伝えたくて」。この気持ちを胸に、心を込めてパフォーマンスしたいと思います。お楽しみに！！！