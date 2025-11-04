　4日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万6585枚だった。うちプットの出来高が9394枚と、コールの7191枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の708枚（105円高490円）。コールの出来高トップは5万6000円の1100枚（105円安35円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 169　　　-3　　　 1　　62000　
　 256　　　-6　　　 1　　61000　
　 110　　 -10　　　 2　　60000　
　 109　　 -15　　　 2　　59500　
　 425　　 -14　　　 4　　59000　
　 244　　 -25　　　 4　　58500　
　 496　　 -34　　　 7　　58000　
　 235　　 -45　　　12　　57500　
　 677　　 -58　　　16　　57000　
　 319　　 -81　　　24　　56500　
　1100　　-105　　　35　　56000　
　 342　　-143　　　52　　55500　
　 745　　-181　　　84　　55000　
　 183　　-240　　 130　　54500　
　　32　　　　　　 175　　54250　
　 394　　-300　　 185　　54000　　2125 　　 -35　　　 1　
　　 4　　　　　　 220　　53875　
　 152　　-345　　 280　　53500　　1735 　　　　　　　 1　
　　 3　　　　　　 335　　53375　
　　44　　-355　　 335　　53250　
　　26　　-180　　 380　　53125　
　 476　　-445　　 390　　53000　　1205 　　-230　　　 2　
　　 4　　 -85　　 485　　52875　
　　 9　　+105　　 770　　52750　
　　 1　　 +65　　 940　　52625　
　 170　　-495　　 555　　52500　　1560 　　+430　　　75　
　　 2　　-150　　 915　　52375　
　　　　　　　　　　　　　52250　　1070 　　 +70　　　33　
　　 5　　-230　　 805　　52125　　 960 　　　　　　　 8　
　 183　　-575　　 755　　52000　　1250 　　+345　　 295　
　　16　　-550　　 815　　51875　　 870 　　-160　　　 8　
　　 4　　-285　　1075　　51750　　 925 　　 +85　　　22　
　　　　　　　　　　　　　51625　　 745 　　　　　　　 4　
　　25　　-675　　1005　　51500　　 965 　　+235　　 140　
　　 1　　+350　　1600　　51250　　 790 　　+150　　　76　
　　23　　-375　　1570　　51125　　 790 　　 +70　　　10　
　　36　　-620　　1385　　51000　　 785 　　+195　　 501　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 740 　　+175　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 700 　　+150　　　25　
　　　　　　　　　　　　　50625　　 420 　　-110　　　 4　
　　10　　-660　　1755　　50500　　 600 　　+145　　　95　
　　　　　　　　　　　　　50375　　 410 　　 -45　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 545 　　+120　　　54　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 330 　　-100　　　 3　
　　41　　-660　　2170　　50000　　 490 　　+105　　 708　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 460 　　 +85　　　19　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 435 　　 +90　　　34　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 235 　　-145　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 390 　　 +80　　　97　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 245 　　 -65　　　 5　
　　91　　　　　　3000　　49250　　 355 　　 +70　　　30　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 220 　　 -60　　　11　