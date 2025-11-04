日経225オプション11月限（4日日中） 5万6000円コールが出来高最多1100枚
4日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万6585枚だった。うちプットの出来高が9394枚と、コールの7191枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の708枚（105円高490円）。コールの出来高トップは5万6000円の1100枚（105円安35円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
169 -3 1 62000
256 -6 1 61000
110 -10 2 60000
109 -15 2 59500
425 -14 4 59000
244 -25 4 58500
496 -34 7 58000
235 -45 12 57500
677 -58 16 57000
319 -81 24 56500
1100 -105 35 56000
342 -143 52 55500
745 -181 84 55000
183 -240 130 54500
32 175 54250
394 -300 185 54000 2125 -35 1
4 220 53875
152 -345 280 53500 1735 1
3 335 53375
44 -355 335 53250
26 -180 380 53125
476 -445 390 53000 1205 -230 2
4 -85 485 52875
9 +105 770 52750
1 +65 940 52625
170 -495 555 52500 1560 +430 75
2 -150 915 52375
52250 1070 +70 33
5 -230 805 52125 960 8
183 -575 755 52000 1250 +345 295
16 -550 815 51875 870 -160 8
4 -285 1075 51750 925 +85 22
51625 745 4
25 -675 1005 51500 965 +235 140
1 +350 1600 51250 790 +150 76
23 -375 1570 51125 790 +70 10
36 -620 1385 51000 785 +195 501
50875 740 +175 9
50750 700 +150 25
50625 420 -110 4
10 -660 1755 50500 600 +145 95
50375 410 -45 1
50250 545 +120 54
50125 330 -100 3
41 -660 2170 50000 490 +105 708
49875 460 +85 19
49750 435 +90 34
49625 235 -145 3
49500 390 +80 97
49375 245 -65 5
91 3000 49250 355 +70 30
49125 220 -60 11
