　4日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5627枚だった。うちプットの出来高が3560枚と、コールの2067枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の454枚（50円高250円）。コールの出来高トップは5万6000円の350枚（200円安405円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　59　　　-6　　　 8　　66000　
　　37　　 -14　　　11　　65000　
　　25　　 -20　　　15　　64000　
　　45　　 -24　　　24　　63000　
　　17　　 -32　　　28　　62500　
　　24　　 -29　　　39　　62000　
　　95　　 -50　　　50　　61000　
　 160　　 -73　　　77　　60000　
　　58　　 -72　　　98　　59500　
　 237　　 -75　　 125　　59000　
　　40　　 -70　　 170　　58500　
　 176　　-105　　 190　　58000　
　　38　　-110　　 255　　57500　
　 109　　-150　　 280　　57000　
　　42　　-155　　 345　　56500　
　 350　　-200　　 405　　56000　
　 100　　-215　　 495　　55500　
　 142　　-270　　 580　　55000　
　　39　　 -80　　 820　　54500　
　 177　　-305　　 840　　54000　
　　 5　　-190　　1150　　53500　
　　 1　　+135　　1420　　53250　
　　 1　　 +80　　1390　　53125　
　　39　　-410　　1160　　53000　
　　 3　　+170　　1695　　52875　　1960 　　　　　　　 1　
　　 1　　+275　　1655　　52750　
　　　　　　　　　　　　　52625　　1835 　　　　　　　 1　
　　18　　-235　　1590　　52500　　1910 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52250　　1660 　　　　　　　14　
　　23　　-120　　1880　　52000　　1675 　　 +45　　　38　
　　 1　　　　　　2210　　51750　
　　 1　　+530　　2405　　51500　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1270 　　 +10　　 139　
　　　　　　　　　　　　　50875　　1115 　　 -65　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1195 　　 +25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50625　　1150 　　 -10　　　16　
　　 1　　　　　　3130　　50500　　1260 　　　　　　　36　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 950 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 985 　　 -45　　　 5　
　　 2　　-510　　2810　　50000　　1200 　　+225　　 146　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 900 　　 -70　　　24　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 895 　　　　　　　18　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 825 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 950 　　 +75　　　59　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 745 　　-100　　　26　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 725 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 700 　　-100　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 970 　　+200　　　80　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 710 　　 -40　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 685 　　 -45　　　22　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 665 　　 -40　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 700 　　 +20　　　35　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 615 　　 -70　　　27　