日経225オプション12月限（4日日中） 4万3000円プットが出来高最多454枚
4日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5627枚だった。うちプットの出来高が3560枚と、コールの2067枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の454枚（50円高250円）。コールの出来高トップは5万6000円の350枚（200円安405円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
59 -6 8 66000
37 -14 11 65000
25 -20 15 64000
45 -24 24 63000
17 -32 28 62500
24 -29 39 62000
95 -50 50 61000
160 -73 77 60000
58 -72 98 59500
237 -75 125 59000
40 -70 170 58500
176 -105 190 58000
38 -110 255 57500
109 -150 280 57000
42 -155 345 56500
350 -200 405 56000
100 -215 495 55500
142 -270 580 55000
39 -80 820 54500
177 -305 840 54000
5 -190 1150 53500
1 +135 1420 53250
1 +80 1390 53125
39 -410 1160 53000
3 +170 1695 52875 1960 1
1 +275 1655 52750
52625 1835 1
18 -235 1590 52500 1910 8
52250 1660 14
23 -120 1880 52000 1675 +45 38
1 2210 51750
1 +530 2405 51500
51000 1270 +10 139
50875 1115 -65 2
50750 1195 +25 1
50625 1150 -10 16
1 3130 50500 1260 36
50250 950 11
50125 985 -45 5
2 -510 2810 50000 1200 +225 146
49875 900 -70 24
49750 895 18
49625 825 10
49500 950 +75 59
49375 745 -100 26
49250 725 16
49125 700 -100 9
49000 970 +200 80
48875 710 -40 9
48750 685 -45 22
48625 665 -40 5
48500 700 +20 35
48375 615 -70 27
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
59 -6 8 66000
37 -14 11 65000
25 -20 15 64000
45 -24 24 63000
17 -32 28 62500
24 -29 39 62000
95 -50 50 61000
160 -73 77 60000
58 -72 98 59500
237 -75 125 59000
40 -70 170 58500
176 -105 190 58000
38 -110 255 57500
109 -150 280 57000
42 -155 345 56500
350 -200 405 56000
100 -215 495 55500
142 -270 580 55000
39 -80 820 54500
177 -305 840 54000
5 -190 1150 53500
1 +135 1420 53250
1 +80 1390 53125
39 -410 1160 53000
3 +170 1695 52875 1960 1
1 +275 1655 52750
52625 1835 1
18 -235 1590 52500 1910 8
52250 1660 14
23 -120 1880 52000 1675 +45 38
1 2210 51750
1 +530 2405 51500
51000 1270 +10 139
50875 1115 -65 2
50750 1195 +25 1
50625 1150 -10 16
1 3130 50500 1260 36
50250 950 11
50125 985 -45 5
2 -510 2810 50000 1200 +225 146
49875 900 -70 24
49750 895 18
49625 825 10
49500 950 +75 59
49375 745 -100 26
49250 725 16
49125 700 -100 9
49000 970 +200 80
48875 710 -40 9
48750 685 -45 22
48625 665 -40 5
48500 700 +20 35
48375 615 -70 27