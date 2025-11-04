11月4日（火）にオープンした「三井アウトレットパーク岡崎」は、愛知県初となる、本格的なアウトレットモール。

【店舗一覧】三井アウトレットパーク岡崎 11月4日（火）オープン！どんな施設に？愛知

２階建ての「アウトレットゾーン」と、屋外の公園型施設で構成される敷地全体の広さは、バンテリンドームの3.3個分となる約16万平方メートル。

ファッションや雑貨、グルメなど180店がそろい、そのうちアウトレット初出店が32店！中でも食関連の店の数は45とアウトレットとしては日本一です！

運営する三井不動産によると、ペットが入店できる店の数は、東海3県のアウトレットの中で最多の114ということです。

また「OKAZAKI MARKET」には、「えびせんべいの里」や「大あんまきの藤田屋」など、東海地方の名産品や食材などを扱う12の店舗が連なります。

駐車場には約3800台がとめられる計画で、営業時間は、物販:午前10時～午後8時、フードコート:午前10時半～午後9時、飲食:午前11時～午後9時となっています（一部営業時間の異なる店舗も。最新情報はWEBサイトをご確認ください）。

三井アウトレットパーク岡崎の店舗一覧を画像で掲載します。

【ファッション】53店舗の一覧

ファッション (53店舗)

・URBAN RESEARCH ware house

・ADAM ET ROPE

・ABAHOUSE

・アルページュストーリー

・E.S.P.

・INGNI

・WEGO OUTLETS

・EDWIN OUTLET

・EPOCA

・MFC STORE / EXAMPLE

・L.H.P

・ORIHICA

・OWNDAYS

・GAP OUTLET

・clear

・GUNZE OUTLET

・COLONY 2139 OUTLET

・G-STAR RAW

・SHEL'TTER MOUSSY

・SHIPS OUTLET

・JOURNAL STANDARD/Spick & Span/ÉDIFICE et IÉNA

・SAVE THE DUCK

・Theory

・ゾフ アウトレット

・Ciaopanic/DOUDOU/Cheztoi by PALGROUP OUTLET

・チャンピオン

・DEUS EX MACHINA OUTLET

・TOMMY HILFIGER

・NICE CLAUP/OLIVE DES OLIVE

・nano-universe

・ニコル

・23区 Select

・NEWYORKER OUTLET

・NOLLEY'S OUTLET

・Bazaar GALLARDAGALANTE

・BANANA REPUBLIC FACTORY STORE

・FREAK'S STORE OUTLET

・ブルーレーベル/ブラックレーベル・クレストブリッジ

・ポール・スチュアート

・ポロ ラルフ ローレン ファクトリーストア

・MERCURYDUO/EMODA/GYDA

・MARK&LONA

・MARcourt marché

・MICHAEL KORS

・マッキントッシュ フィロソフィー

・マッキントッシュ ロンドン

・UNITED ARROWS OUTLET

・LACOSTE OUTLET

・LEVI' S FACTORY OUTLET

・LEPSIM

・ROYALPARTY/SPIPAL GIAL

・ROPE PICNIC/VIS/JUN

・WORLD OUTLET

【服飾雑貨】28店舗の一覧

服飾雑貨 (28店舗)

・ASICS WALKING

・あしながおじさん

・アニエスベー

・ACE BAGS&LUGGAGE

・オロビアンコ

・GaGa MILANO/GOLDEN CONCEPT

・CAMPER

・gifthat

・クラークス

・crocs

・kate spade new york

・コールハーン

・Colantotte OUTLET

・Samsonite

・CITIZEN

・セイコー アウトレット

・ZERO HALLIBURTON

・CHARLES & KΕΙΤΗ

・TUMI

・Triumph

・卑弥呼

・FURLA

・VERITE

・madras/LANVIN COLLECTION

・モーダ・クレア アウトレット

・Lunetterie/POLICE

・RED WING SHOE STORE OUTLET

・ワコール・ファクトリーストア

【生活雑貨】23店舗の一覧

生活雑貨 (23店舗)

・Anker Store

・ウェッジウッド | ロイヤルコペンハーゲン | イッタラ

・airweave

・サーモス ストア

・SIXPAD

・じぶんまくら＋ OUTLET

・Celule

・たち吉

・Wpc.

・ZWILLING/STAUB

・T-fal OUTLET STORE

・テンピュール

・TOYOTA GAZOO Racing

・プラザ

・Francfranc BAZAR

・BRUNO/TRAVEL SHOP MILESTO

・HAY

・HOME&FIELD FACTORY STORE by PEARL LIFE/CAPTAIN STAG

・BOTANIST Factory/and Habit

・MEYER

・Yogibo Store

・LIVING HOUSE, Bazar Box

・ReFa

【スポーツアウトドア】18店舗の一覧

スポーツアウトドア (18店舗)

・アディダス ファクトリーアウトレット

・UNDER ARMOUR FACTORY HOUSE

・ABC-MART/ABC-MART SPORTS

・GARMIN

・Callaway

・QUIKSILVER OUTLET

・Columbia/MOUNTAIN HARDWEAR/SOREL

・THE NORTH FACE

・テーラーメイド

・New Balance Golf

・new balance factory store

・PEARLY GATES

・BILLABONG OUTLET

・PUMA OUTLET

・Marmot

・マンシングウェア/ランバン スポール

・MERRELL

・LOUIS CASTEL

【キッズ】【アミューズメント】などの店舗の一覧

・キッズ (3店舗)

・F.O. FACTORY

・スキッズガーデン

・メゾピアノ

アミューズメント (2店舗)

・シルバニアファミリー森のお家/ジグソーパズルのお店マスターピース

・TOYS SPOT PALO

ペット関連 (1店舗)

・PET PARADISE

サービス (3店舗)

・セブン銀行 ATM

・ファミリーマート

・マジックミシン

【飲食・食物販】【フードコート】14店舗の一覧

飲食・食物販 (14店舗)

・ESPRESSO D WORKS

・果汁工房果琳

・君のハンバーグを食べたい

・KUA' AINA

・久世福商店

・ゴディバ

・ゴンチャ

・SAN

・サンクゼール

・Soup Stock Tokyo

・タリーズコーヒー

・チーズガーデン

・ブルーシール

・リンツ ショコラ ブティック&カフェ

フードコート (12店舗)

・ハンバーグ&ステーキ いしがま工房

・うまげな

・オ肉ヤ

・玉

・築地銀だこ

・鶏三和

・生パスタ専門店スパラ

・北京本店

・VEGEGO オヌレシクタン 石焼ビビンバ スンドゥブ 特製冷麺

・マリオンクレープ

・名古屋名物 みそかつ 矢場とん

・麺屋 優光

【OKAZAKI MARKET】23店舗の一覧

生活雑貨 (2店舗)

・CRASH GATE

・3COINS+plus

飲食・食物販 (18店舗)

・暴れん坊チキン

・うなぎ割烹 みかわ 三水亭

・えびせんべいの里

・大あんまきの藤田屋

・お肉膳スギモト

・お肉の専門店 石川屋

・西条園 抹茶カフェ

・札幌魚河岸57番 いきいき寿司

・スターバックス

・スペイン窯 パンのトラ

・ダカフェ

・月島もんじゃ おこげ

・風土市場うまいもんや

・風土市場こだわりや

・風土市場まめぞう

・北海道うまいもの館

・焼肉 安萬

・ヤマサちくわ

ペット関連 (3店舗)

・P's-first

・PET THREE

・山田農園 FARM&DOGS