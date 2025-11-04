※決算発表の集中期間(10月24日～11月14日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。

　１．★本日の【サプライズ決算】 速報　　＜16時40分＞に配信
　２．★本日の【サプライズ決算】 続報　　＜18時00分＞に配信
　３．★本日の【イチオシ決算】 　　　　　＜20時00分＞に配信
――――――――――――――――――――――――――――
　【株探プレミアム】会員向けには、より早い“超速報”を毎日2本配信します。
　１．★本日の【サプライズ決算】 超速報　　　　＜15時40分＞に配信
　２．★本日の【サプライズ決算】 超速報・続報　＜16時10分＞に配信

ご注目ください。なお、配信時間は多少前後します。

11月5日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■取引時間中の発表
　　◆第2四半期決算：
　　　<1802> 大林組 [東Ｐ]
　　　<2229> カルビー [東Ｐ]
　　　<3401> 帝人 [東Ｐ]
　　　<3407> 旭化成 [東Ｐ]
　　　<4523> エーザイ [東Ｐ]
　　　<5344> ＭＡＲＵＷＡ [東Ｐ]
　　　<5451> ヨドコウ [東Ｐ]
　　　<6366> 千代建 [東Ｓ]
　　　<6958> 日本ＣＭＫ [東Ｐ]
　　　<7296> ＦＣＣ [東Ｐ]
　　★<8001> 伊藤忠 [東Ｐ]
　　★<8031> 三井物 [東Ｐ]
　　　<9090> ＡＺ丸和ＨＤ [東Ｐ]
　　　<9142> ＪＲ九州 [東Ｐ]
　　　<9412> スカパーＪ [東Ｐ]
　　　<9831> ヤマダＨＤ [東Ｐ]
　　　など31社
　　◆第3四半期決算：
　　　<4189> ＫＨネオケム [東Ｐ]
　　　<5201> ＡＧＣ [東Ｐ]
　　　<7272> ヤマハ発 [東Ｐ]
　　　など6社

　■引け後発表
　　◆第1四半期決算：
　　　<4847> インテリＷ [東Ｐ]
　　◆第2四半期決算：
　　　<2331> ＡＬＳＯＫ [東Ｐ]
　　　<3002> グンゼ [東Ｐ]
　　　<4206> アイカ [東Ｐ]
　　　<4902> コニカミノル [東Ｐ]
　　　<5384> フジミインコ [東Ｐ]
　　★<5401> 日本製鉄 [東Ｐ]
　　　<6088> シグマクシス [東Ｐ]
　　　<6240> ヤマシン―Ｆ [東Ｐ]
　　　<6670> ＭＣＪ [東Ｓ]
　　　<6724> エプソン [東Ｐ]
　　　<6845> アズビル [東Ｐ]
　　　<6869> シスメックス [東Ｐ]
　　　<6908> イリソ電子 [東Ｐ]
　　　<6941> 山一電機 [東Ｐ]
　　　<6996> ニチコン [東Ｐ]
　　　<7164> 全国保証 [東Ｐ]
　　　<7211> 三菱自 [東Ｐ]
　　　<7459> メディパル [東Ｐ]
　　　<8056> ビプロジー [東Ｐ]
　　★<8136> サンリオ [東Ｐ]
　　　<9001> 東武 [東Ｐ]
　　　<9010> 富士急 [東Ｐ]
　　★<9107> 川崎汽 [東Ｐ]
　　★<9434> ＳＢ [東Ｐ]
　　　<9682> ＤＴＳ [東Ｐ]
　　　など53社
　　◆第3四半期決算：
　　　<9543> 静ガス [東Ｐ]

　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<3668> コロプラ [東Ｐ] 　　(前回15:30)
　　◆第2四半期決算：
　　　<2371> カカクコム [東Ｐ] 　(前回11:40)
　　★<7203> トヨタ [東Ｐ] 　　　(前回14:00)
　　　など5社
　　◆第3四半期決算：
　　　<4772> ＳＭＥＪ [東Ｇ] 　　(前回15:30)
　　　など2社
　　合計100社

※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。

株探ニュース