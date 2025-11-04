明日の決算発表予定 トヨタ、伊藤忠、サンリオなど100社 (11月4日)
※決算発表の集中期間(10月24日～11月14日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。
１．★本日の【サプライズ決算】 速報 ＜16時40分＞に配信
２．★本日の【サプライズ決算】 続報 ＜18時00分＞に配信
３．★本日の【イチオシ決算】 ＜20時00分＞に配信
――――――――――――――――――――――――――――
【株探プレミアム】会員向けには、より早い“超速報”を毎日2本配信します。
１．★本日の【サプライズ決算】 超速報 ＜15時40分＞に配信
２．★本日の【サプライズ決算】 超速報・続報 ＜16時10分＞に配信
ご注目ください。なお、配信時間は多少前後します。
11月5日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■取引時間中の発表
◆第2四半期決算：
<1802> 大林組 [東Ｐ]
<2229> カルビー [東Ｐ]
<3401> 帝人 [東Ｐ]
<3407> 旭化成 [東Ｐ]
<4523> エーザイ [東Ｐ]
<5344> ＭＡＲＵＷＡ [東Ｐ]
<5451> ヨドコウ [東Ｐ]
<6366> 千代建 [東Ｓ]
<6958> 日本ＣＭＫ [東Ｐ]
<7296> ＦＣＣ [東Ｐ]
★<8001> 伊藤忠 [東Ｐ]
★<8031> 三井物 [東Ｐ]
<9090> ＡＺ丸和ＨＤ [東Ｐ]
<9142> ＪＲ九州 [東Ｐ]
<9412> スカパーＪ [東Ｐ]
<9831> ヤマダＨＤ [東Ｐ]
など31社
◆第3四半期決算：
<4189> ＫＨネオケム [東Ｐ]
<5201> ＡＧＣ [東Ｐ]
<7272> ヤマハ発 [東Ｐ]
など6社
■引け後発表
◆第1四半期決算：
<4847> インテリＷ [東Ｐ]
◆第2四半期決算：
<2331> ＡＬＳＯＫ [東Ｐ]
<3002> グンゼ [東Ｐ]
<4206> アイカ [東Ｐ]
<4902> コニカミノル [東Ｐ]
<5384> フジミインコ [東Ｐ]
★<5401> 日本製鉄 [東Ｐ]
<6088> シグマクシス [東Ｐ]
<6240> ヤマシン―Ｆ [東Ｐ]
<6670> ＭＣＪ [東Ｓ]
<6724> エプソン [東Ｐ]
<6845> アズビル [東Ｐ]
<6869> シスメックス [東Ｐ]
<6908> イリソ電子 [東Ｐ]
<6941> 山一電機 [東Ｐ]
<6996> ニチコン [東Ｐ]
<7164> 全国保証 [東Ｐ]
<7211> 三菱自 [東Ｐ]
<7459> メディパル [東Ｐ]
<8056> ビプロジー [東Ｐ]
★<8136> サンリオ [東Ｐ]
<9001> 東武 [東Ｐ]
<9010> 富士急 [東Ｐ]
★<9107> 川崎汽 [東Ｐ]
★<9434> ＳＢ [東Ｐ]
<9682> ＤＴＳ [東Ｐ]
など53社
◆第3四半期決算：
<9543> 静ガス [東Ｐ]
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<3668> コロプラ [東Ｐ] (前回15:30)
◆第2四半期決算：
<2371> カカクコム [東Ｐ] (前回11:40)
★<7203> トヨタ [東Ｐ] (前回14:00)
など5社
◆第3四半期決算：
<4772> ＳＭＥＪ [東Ｇ] (前回15:30)
など2社
合計100社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース