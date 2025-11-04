パンパンくんがあなたの運命を占う？「タロット占い in 渋谷」無料ガラポンも毎日開催
韓国のZ世代を中心に人気を誇る「パンパンくんの日常」のポップアップストア「『パンパンくんの日常』タロット占い in 渋谷」が、2025年11月21日(金)よりPickUpランキン 渋谷ちかみちにて10日間限定で開催される。
【画像】「パンパンくんの日常」のキャラクターを一挙紹介！個性的なキャラクターたちをチェック
今回の目玉は、本場韓国で大人気の「タロットアート」商品が日本初登場すること。パンパンくんが占い師になりきって、あなたの運命をタロットで導いてくれる…かも？初登場を記念して、店頭では誰でも無料で参加できる「パンパンくんのBIGガラポン〜!」を実施予定。大きなガラポンを回して出た色に応じて、人気のタロットアートカードがもらえるという太っ腹企画だ。3000円以上購入でノベルティももらえるので、ファンにはたまらない。
「パンパンくんの日常」は、韓国の作家イ・ジュヨンによるWEBTOON原作の人気作品。臆病なパンパンくんと元海兵隊特殊部隊のオクジという奇想天外なカップルの日常を描き、YouTubeアニメのチャンネル登録者数も243万人を突破した。ジャガイモと間違えて地中から掘り出したことから始まった2人の恋は、B級感あふれる展開で世界中のファンを虜にしている。
渋谷駅地下直結でアクセス抜群の会場は、10時から21時まで営業。韓国の最新トレンドを体験できる貴重な10日間をお見逃しなく！
「『パンパンくんの日常』タロット占い in 渋谷」概要
開催期間：2025年11月21日(金)〜30日(日)
開催場所：PickUpランキン 渋谷ちかみち
営業時間：10時〜21時
(C) 2025.Leejuyong. All rights reserved.
