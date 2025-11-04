【SNSで話題沸騰】すべて免許制の社会！子どもを持つことにも免許がいる世界を描いた作品に3万いいね！【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
学生時代に二次創作漫画を描いたことがきっかけで、漫画家として活動中の幌山あき(@porosanba)さん。2023年2月にX(旧Twitter)にて公開された「星屑家族」は3万いいねを獲得し、子供を持つことが免許制になった社会を描いたユニークな作品だ。本作を描いたきっかけや裏話しなどについて、幌山あき(@porosanba)さんに伺った。
■しわ寄せが弱者である子供に向かわないように
コロナ禍で「ペットレンタルが人気」という特集を見ていて「その判断材料とされた動物達の行末は？」と疑問を感じたことがきっかけで本作「星屑家族」を描こうと思ったと作者の幌山あきさんはいう。
本作で登場する「扶養資格適正審査」とはどのような適正基準なのか伺うと「子供を扶養するために必要な『余裕』があるかどうかが、適正基準になっています。時間的、金銭的、環境的、身体的、精神的etc…どれか1つでも切迫してしまうと生活のバランスを崩し、そのしわ寄せが弱者である子供に向かってしまうため、『他者をケアできる余裕を持っているかどうか？』ということを審査する設定です」と教えてくれた。
作者の幌山あきさんは理想の親像について「私にも分からないので、日々思考しながら漫画を描いてます。恐らく、永遠に分からないだろうと思っています」とこれからの課題にもなっているという。
最後に読者へ「漫画を読んでいただきありがとうございます『星屑家族』上・下巻では読み味が違っているので、まとめて最後まで読んでいただければうれしいです。ぜひよろしくお願いします」とメッセージを残してくれた。扶養審査官のヒカルが今後どんな経験をするのかが気になるところ。ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：幌山あき(@porosanba)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。