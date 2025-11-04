こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％の高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2025年11月4日は、高性能AIカメラで驚くほど鮮やかで美しい写真が撮影できるMotorolaのSIMフリースマートフォン「moto g05」がお得に登場しています。

Motorola moto g05 8GB/128GB SIMフリースマートフォン 20,800円 （15%還元：11月11日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

高性能AIカメラで驚くほど鮮やかで美しい写真が撮影できるMotorolaのSIMフリースマートフォン「moto g05」が15％ポイント還元中

MotorolaのSIMフリースマートフォン「moto g05」は、AI対応ポートレート機能を備えた5,000万画素カメラシステムを搭載しています。

高性能カメラシステムにより、細部まで驚くほど鮮やかな美しい写真を撮影可能です。

RAMブーストで優れたパフォーマンスを発揮

RAMブースト機能により、バッテリー駆動時間を損なうことなく、最大24GBまでRAMを拡張可能。マルチタスクを快適に行えるのも◎。

SNSや動画視聴、ゲームなどを快適にこなしたいユーザーにオススメです。

大容量バッテリーと上質な素材で作られた高級感のあるデザインが◎

5,200mAhの大容量バッテリー+TurboPowerチャージで、駆動時間がさらに長くなりました。通話や写真撮影などの基本機能から、SNSや動画視聴まで、充電切れを心配することなく1日中使用することが可能です。

Corning Gorilla Glass 3によるディスプレイに加え、ヴィーガンレザーの質感と手触りで高級感あふれるデザインとなっています。

メインスマホとしてはもちろん、サブ端末としても使いやすく、コスパと実用性のバランスを重視するユーザーにぴったりなスマホですよ。

