俳優の赤井英和（66）の妻で、所属事務所社長の佳子さんが4日、自身のX（旧ツイッター）を更新。赤井が親交のある人気芸人と再会したことを伝えた。

この日はMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」（月〜金曜前8・00）出演のため、大阪のラジオ局を訪れていた赤井。佳子さんは、現場で遭遇した「メッセンジャー」あいはらと赤井のやり取りを紹介し、2ショットをアップした。

赤井が「おっ！パラちゃん！何しとんねん？なんでここに居るんわかったん」と呼びかけると、あいはらは「声が聞こえましたよ！向こうまで。あれ、絶対、赤井さんの声や」と確信。同局「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」（月〜金前10・00）でパーソナリティーを務めるあいはらが「10時までラジオしてますねん」と解説すると、赤井は「ほなそれまで、こっちのラジオも出てーな」と返したことを明かした。

この投稿に「ぱらちゃんのYouこれにも出て欲しいな」との声が寄せられると、佳子さんは「『わしも出して！』言ってましたので、また、今度、いつか、呼んでもらえるかも」と報告。また他に「ぱらさんと赤井さん！懐かしい〜いいですね〜このツーショット」「ごきブラ懐かしいです」「『ごキブラ』また見たいです！」「胸アツ」「パラちゃんの顔がひきつってるwww」「ええ意味で巻き込む人やね」などの声が集まった。