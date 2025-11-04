【ブンデスリーガ】マインツ 1−1 ブレーメン（日本時間11月1日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】「絶品ターン」で敵をいなした瞬間

マインツのMF佐野海舟が美しいターンで、相手のプレスを完全にいなした。恐ろしいほど落ち着いたプレーに、ファンも注目している。

ブンデスリーガ第9節でマインツはホームでブレーメンと対戦。36分に先制するも、86分に追いつかれてドローに終わった試合の28分、日本代表ボランチが優れた判断力してファンを驚かせた。

ピッチ中央でセカンドボール争いが連続発生すると、マインツのDFドミニク・コールがインターセプトして自陣左サイドの佐野にボールが渡る。背番号6は後方中央のDFレナード・マロニーに身体を向けてファーストタッチをしようとしたが、右足でボールを軸足の裏を通して左方向に急激にターン。パスカットを狙っていたブレーメンのFWヴィクター・ボニフェイスの逆を取った。

絶品ターンにはファンも反応

その後に佐野は、縦方向のワンツーで相手のプレスをかわし、相手陣内の右サイドにいたMFパウル・ネーベルに鋭い縦パスを入れ、攻撃のスイッチを入れている。

プレスをいなした冷静沈着なプレーに、ファンもSNS上で反応。「佐野の落ち着きえぐいなー」「佐野は去年かなり自信を手にしたな」「佐野のターンうまいな。簡単に逆を突いた」など称賛の声が上がった。

なお、この試合は日本人対決となり、マインツの佐野はフル出場し、MF川粼颯太は出場なし。ブレーメンのGK長田澪とDF菅原由勢は揃ってフル出場している。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）

