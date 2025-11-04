怒っているのか、悔いているのか。元モーニング娘。の田中れいなが10月31日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。情緒不安定な言動で共演者を困惑させた。

【映像】ハロウィーンでコスプレする田中れいな

冒頭、田中は「聞いて！」と水を向け、「れいな、センチメンタルやけん」と漏らした。MCの安田大サーカス・クロちゃんが「なんで？」と反応すると、「今日、ここに来る際に（タクシーの）運転手さんに『どの道を通りますか？』って言われて…」と発言。「『こう行って、こう行って、こう行ってください』って言ったんですけど、なんか全然違う道だった」と述べた。

田中は「『え？なんで聞いたんだろう』と思って、『なんで聞いたんですか？』って言っちゃって…」と告白。クロちゃんが「聞いたの？それを。強いね」と驚く中、「後悔してます。なんか強く当たっちゃったなって…」と落ち込んだ。

これにクロちゃんが「いやいや。間違ってないよ。『こう行ってくれ』って言ったのに行かなかったんだから。それは気になるからね」とフォローを入れると、田中は「でもね、通らなくていい道を通ったがために、事故渋滞に巻き込まれて20分くらい遅刻したんです…」とコメント。そのまま「許せない！」と声を荒げると、「でも、でも、でも…」と再び自己嫌悪に陥った。

この様子には、クロちゃんも「どっち？」と苦笑い。田中は「情緒不安定なんですけど…」と告げると、「ハッピーハロウィーン！」と空元気を見せ、スタジオの笑いを誘った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

