今シーズンからアジアリーグアイスホッケーに参入したスターズ神戸の、ホーム開幕戦が、1日、尼崎スポーツの森で行われた。レッドイーグルス北海道に2対5で敗れ、初戦を白星で飾ることはできなかった。

「すべてのプレーが初」。西日本で初めて誕生したプロアイスホッケークラブ・スターズ神戸は、1日、ホーム初戦を迎えた。相手は現在リーグ首位のレッドイーグルス北海道。0対2とリードされて迎えた第2ピリオドの中盤、連続して2点を挙げ同点に追いつくが、終盤に3点を失った。第3ピリオドはともに得点なく、スターズ神戸は2対5で敗れた。

第2ピリオド ゴールを決めた後

試合後、外崎慶監督は「西日本初のプロの試合をでき、たくさんの応援を頂き幸せに感じる。会場の声援が選手を後押ししてくれた。これまでの試合で着実に成長している。ただもっともっと選手も私も成長しなければならない」と話した。

キャプテンをつとめる青山大基選手は「これまでの6試合はアウェーで戦ってきたが、きょう初めて神戸のホームでの試合となり、会場の声援が聞こえたし僕たちのパワーになった。きょうの悔しさを次につなげていきたい」と語った。そして「シーズン通して1つでも多くの勝利を届けたい。応援よろしくお願いします」と締めくくった。

青山大基選手

この日はホーム開幕戦とあり、1000人を超える観客が詰めかけ、初めてホームリンクでプレーするスターズ神戸の選手たち、そしてプレーの一つ一つに視線を注ぎ、拍手を送った。観客席の子どもたちから、自然発生的に「スターズ神戸頑張れ」との声が上がる場面もあった。また選手入場の際には、西宮市立鳴尾南中学校の吹奏楽部が生演奏し、華を添えた。

西宮市立鳴尾南中学校 吹奏楽部による演奏

スターズ神戸の黒澤玲央代表取締役は、「チームには若い選手が多い。アジアリーグでプレーしていく中でレベルアップしていくと思う。シーズン後半に向けてチーム力は上がってくると期待する。兵庫県内でのゲームはまだ始まったばかり。アイスホッケーを見たことのない人にも会場に足を運んでもらえればその魅力がわかる。会場で一度見てほしい」と話した。



スターズ神戸は2日も同会場で、レッドイーグルス北海道と対戦。1対２で競り負け、初白星はお預けとなった。次のホームゲームは11月7日〜9日、尼崎スポーツの森で、現在リーグ3位のHLアニャンと対戦する。