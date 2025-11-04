松本人志 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/04】お笑いコンビ・ダウンタウンによる有料配信の新サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」のX（旧Twitter）が11月1日、更新された。松本人志の差し入れを公開し、反響が寄せられている。

◆松本人志、現場に弁当を大量差し入れ


同アカウントは「松本さんから差入れを頂きました」と添えて、現場の写真を投稿。机の上には大量の弁当が積み上がられており「松本人志様よりお弁当の差し入れをいただきました！！ありがとうございました」とメモが添えられていた。

◆松本人志の差し入れに反響


この投稿には「まっちゃん動いてくれてる」「凄い数」「何箱分あるの？」「お弁当が高級感あるチョイス」「懐が深い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

