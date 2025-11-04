ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR」（メゾン ド フルール）が、サンリオのキャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした新作アイテムを、11月1日（土）から全国の店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で販売している。

Maison de FLEURからハローキティの新作コレクションが登場！

今回は、サンリオキャラクターの誕生日を祝うコレクションから、11月1日生まれの「ハローキティ」をモチーフにした全3型がラインアップしている。

人気の「ダブルリボントートバッグ」（6900円）は、ハローキティと友だちのタイニーチャムたちが仲良く過ごす姿が箔プリントされている。「2Wayトートバッグ」（8800円）は、フロントにキャラクターのワッペン刺繍と、ドット柄のリボンが付いている。どちらもレッドとピンクの2色展開となっている。

ハローキティ ダブルリボントートバッグ（カラー：Pink/Red 6900円）

ハローキティ 2Wayトートバッグ（カラー：Pink/Red 8800円）

ふわふわ素材でぬいぐるみのようなフェイス型の「ポーチ」（5000円）も登場。全アイテムの裏地は、ハローキティやタイニーチャム、ブランドのFマークを総柄プリントしたオリジナル生地が使用されている。



ハローキティ ポーチ（カラー：White 5000円）

ダブルリボントートバッグとポーチの裏地デザイン

Maison de FLEURとハローキティがコラボレーションした新作アイテムは、11月1日（土）から全国のMaison de FLEUR店舗とECサイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWNで販売している。価格は税込み。