新作コラボ発売中「Maison de FLEUR×ハローキティ」 ドット柄リボンつきバッグが登場
ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR」（メゾン ド フルール）が、サンリオのキャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした新作アイテムを、11月1日（土）から全国の店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で販売している。
今回は、サンリオキャラクターの誕生日を祝うコレクションから、11月1日生まれの「ハローキティ」をモチーフにした全3型がラインアップしている。
人気の「ダブルリボントートバッグ」（6900円）は、ハローキティと友だちのタイニーチャムたちが仲良く過ごす姿が箔プリントされている。「2Wayトートバッグ」（8800円）は、フロントにキャラクターのワッペン刺繍と、ドット柄のリボンが付いている。どちらもレッドとピンクの2色展開となっている。
ふわふわ素材でぬいぐるみのようなフェイス型の「ポーチ」（5000円）も登場。全アイテムの裏地は、ハローキティやタイニーチャム、ブランドのFマークを総柄プリントしたオリジナル生地が使用されている。
Maison de FLEURとハローキティがコラボレーションした新作アイテムは、11月1日（土）から全国のMaison de FLEUR店舗とECサイト「STRIPE CLUB」、ZOZOTOWNで販売している。価格は税込み。