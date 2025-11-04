生見愛瑠、美脚際立つミニスカ私服公開「大人の色気」「目を奪われる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/04】女優でモデルの生見愛瑠が11月3日、自身のInstagramを更新。私服コーディネートを公開した。
生見は「ちょこみたいな私服」とコメントし、白シャツにダークブラウンのジャケット、ミニスカートの私服で椅子に斜めに持たれて座っている姿を公開。膝までのブーツを履いた美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「秋コーデおしゃれ」「大人の色気」「スタイル神」「絵になる」「美脚に目を奪われる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
