【モデルプレス＝2025/11/04】女優でモデルの生見愛瑠が11月3日、自身のInstagramを更新。私服コーディネートを公開した。

◆生見愛瑠、私服姿公開


生見は「ちょこみたいな私服」とコメントし、白シャツにダークブラウンのジャケット、ミニスカートの私服で椅子に斜めに持たれて座っている姿を公開。膝までのブーツを履いた美しい脚を披露した。

◆生見愛瑠の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「秋コーデおしゃれ」「大人の色気」「スタイル神」「絵になる」「美脚に目を奪われる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

