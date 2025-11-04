渋谷凪咲、素肌輝くノースリ姿公開「可愛すぎる」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/11/04】元NMB48の渋谷凪咲が11月3日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのワンピース姿で美しい素肌を披露した。
【写真】28歳元アイドル「可愛すぎる」美ワキ際立つノースリ姿
渋谷は「テレビ×ミセス Mrs． GREEN APPLE さんMCの番組で、ずーっと楽しかったです 素敵な皆さまと、楽しいと笑顔に包まれた幸せな時間でした」と同日放送されたTBS系「テレビ×ミセス」への出演を報告し、衣装姿を公開。黒い花柄に白い襟が印象的なノースリーブのロングワンピース姿で美しい肌を見せている。
また、「収録の日に、やす子さんが別番組の収録をされていたので、楽屋にお手紙を届けるとお手紙が返ってきました」と綴り、お笑いタレントのやす子からの手紙も紹介している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「お人形さんみたい」「スタイル抜群」「笑顔が素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元アイドル「可愛すぎる」美ワキ際立つノースリ姿
◆渋谷凪咲、ノースリ姿で素肌見せ
渋谷は「テレビ×ミセス Mrs． GREEN APPLE さんMCの番組で、ずーっと楽しかったです 素敵な皆さまと、楽しいと笑顔に包まれた幸せな時間でした」と同日放送されたTBS系「テレビ×ミセス」への出演を報告し、衣装姿を公開。黒い花柄に白い襟が印象的なノースリーブのロングワンピース姿で美しい肌を見せている。
◆渋谷凪咲の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「お人形さんみたい」「スタイル抜群」「笑顔が素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】